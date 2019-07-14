В Индонезии проходит презентация Renault Triber

В Индонезии компания Renault проводит отдельным мероприятием презентацию нового бюджетного кросс-вэна в преддверии автосалона в Джакарте GLLAS-2019

Кузов и дизайн Renault Triber – имея трехрядную компоновку салона, вмещает до 7 человек, при этом у него довольно скромные габариты: высота -1643 мм, ширина – 1739 мм, колёсная база всего 2636 мм, зато дорожный просвет-182 мм. Новинка выглядит стильно и ярко: объёмный, но аккуратный передний бампер, современная светотехника, фирменная решётка радиатора, дверь багажника прямоугольная, со спойлером в верхней части и крупными плафонами габаритов. Салон вполне демократичен, но на выставочном экземпляре продемонстрирована люксовая отделка кожей. Силуэт типичен для минивэнов, хотя кузов сильно укорочен (что очень актуально в городских условиях). Подтянутые формы боковины, оригинальный изгиб подоконных линий добавляют привлекательности. Да, при такой компактности Triber довольно вместителен – 625 л + 31 л отдельными отсеками.

Француз уйдёт в продажу с 3-х цилиндровым двигателем (72 л.с. и 93Нм) и пятиступенчатой МКПП. Предполагается наличие 5-диапазонного АМТ. Передний привод. К сожалению, старт продаж назначен пока только в Индии, а затем в Индонезии. По заявленной цене на 2019-2020 гг. стоимость авто около 7600$, новинка претендует на массовость модели, но основной рынок сбыта поделят Азия и Южная Америка.

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