В Porsche разработали инновационный метод прямой печати

Уже сегодня практически ни один Porsche не похож на другой. А теперь “девятьсот одиннадцатый” может быть таким же уникальным, как и папиллярные линии на подушечках пальцев

С помощью разработанного Porsche инновационного метода прямой печати стало возможно наносить графические элементы высочайшего качества на окрашенные поверхности кузова автомобиля. Сначала покупатели нового 911 могут украсить капот рисунком, созданным на основе отпечатка пальца. А несколько позднее можно будет наносить другие индивидуальные рисунки. Для заказа следует обращаться в центры Porsche, сотрудники которых свяжутся с консультантами Porsche Exclusive Manufaktur в Цуффенхаузене. Они, в свою очередь, установят контакт с клиентом и обсудят с ним все этапы работы – от сдачи отпечатка пальца до выпуска готового автомобиля.

“Индивидуальность очень важна для клиентов Porsche. А что может быть более индивидуальным, чем отпечаток собственного пальца, – говорит Александр Фабиг, вице-президент, отвечающий за индивидуализацию и классические модели. – Компания Porsche как настоящий лидер в сфере индивидуализации разработала в сотрудничестве с партнерами принцип прямой печати. Мы особенно горды тем, что новые перспективные технологии позволили нам создать совершенно новое предложение. Важным фактором при этом было междисциплинарное сотрудничество в рамках проектной группы”.

Для реализации проекта в лакокрасочном подразделении центра обучения в Цуффенхаузене была создана так называемая “технологическая группа”. Здесь разрабатывались новые программы и технические средства, а также тестировались соответствующие процессы окраски и изготовления. Решение об организации технологической группы именно в центре обучения имело под собой веские причины. Кроме всего прочего это должно было способствовать большей заинтересованности учеников в изучении новых технологий.

Прямая печать позволяет наносить рисунки, которые было бы невозможно реализовать с использованием обычных методов. Новая технология также значительно превосходит по качеству и тактильным свойствам решения на основе пленок. В ее основу положен принцип действия струйного принтера. С помощью печатающей головки краска автоматически и без образования тумана из-за распыления наносится на трехмерные детали.

“Индивидуальное управление форсунками позволяет обеспечить точность нанесения каждой капли”, – разъясняет Кристиан Вилль, руководитель отдела развития производства в компании Porsche AG. – Сложность при этом заключается в согласованной работе робототехники (управление, датчики, программирование), техники нанесения краски (печатающая головка, работа с графикой) и систем окраски (процесс нанесения, лак).

Porsche Exclusive Manufaktur

Если клиент решит украсить свой “девятьсот одиннадцатый” с использованием метода прямой печати, то после завершения сборки специалисты Porsche Exclusive Manufaktur снимут с автомобиля переднюю крышку. Биометрические данные клиента обрабатываются так, что их несанкционированное использование совершенно исключено. Весь процесс осуществляется в прямом взаимодействии с клиентом, который в любой момент располагает полной информацией об использовании его данных и оказывается непосредственно вовлечен в подготовку индивидуального рисунка. После индивидуальной роботизированной окраски наносится слой прозрачного лака, а крышка полируется вручную до идеального блеска, что позволяет соответствовать самым высоким требованиям к качеству. Затем обновленная деталь снова устанавливается на автомобиль. Подобная операция в Германии стоит 7500 евро (включая НДС) и предлагается с марта 2020 года по запросу через Porsche Exclusive Manufaktur.

Совершенная ручная работа и высокие технологии позволяют Porsche Exclusive Manufaktur создавать в высшей степени индивидуальные автомобили. 30 высококвалифицированных сотрудников с высочайшей тщательностью работают над каждой деталью и не жалеют времени на то, чтобы довести их до совершенства в процессе ручной работы. При этом они используют широкий спектр декоративных и технических возможностей для индивидуализации как внешнего вида, так и салона. Наряду с особенными клиентскими автомобилями подразделение Porsche Exclusive Manufaktur выпускает также лимитированные малые серии и специальные версии, в которых высококачественные материалы сочетаются с современными технологиями производства, образуя гармоничное единство.