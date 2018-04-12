Весенние новинки для мотоциклистов 10

Некоторые мотоциклисты еще ждут, пока асфальт достаточно прогреется для безопасного вождения, а для других мотосезон 2018 уже начался.

BMW Motorrad поможет подготовиться к первым весенним выездам, в какую бы погоду они ни проходили. Новая линейка мотоциклетной экипировки идеальна для любых климатических зон и представляет собой сочетание передовых технологий безопасности и современного дизайна.

BMW Motorrad желает всем мотоциклистам веселый, наполненный событиями и безопасный сезон 2018, представляя главные новинки мотоциклетной экипировки BMW Motorrad 2018.

Костюм Rallye – премиум-экипировка для заядлых путешественников.

Костюмы Rallye последнего поколения созданы для внедорожного использования и доступны в двух цветовых комбинациях: сине-черного и серого цвета. Состав ткани костюма создан с применением передовых технологий: функциональная ткань ProTechWool содержит в себе полиамид, шерсть и углеволокно и подвергается давлению и тепловой обработке, что делает её особенно износостойкой. Локти и колени теперь имеют дополнительную защиту с керамическими точечными принтами. Костюм Rallye оснащен сменной системой защиты NP2 с дополнением в виде новой усиленной защиты спины NP Pro.

Еще одна инновация в костюме Rallye – это отстегивающаяся внутренняя куртка, выполняющая роль подкладки. Она водонепроницаема и достаточно устойчива, чтобы ее носили как накидку на костюм, для того, чтобы защитить его от грязи и влаги. Для штанов доступна водонепроницаемая застегивающаяся вкладка. Костюм отлично проветривается в силу вентиляционных застежек и расширенного воздушного клапана на спине. Другие нововведения включают в себя такие детали как маленький, скрытый внутренний карман, вшитый в пояс и предназначенный для хранения денег и карт, или расширенные кожаные накладки на внутренней стороне колен для более комфортного охвата бензобака во время передвижения по бездорожью.

Костюм GS Dry – водонепроницаемый костюм для искателей приключений.

Костюм GS Dry имеет впечатляющий, но практичный внешний вид, подчеркнутый новыми цветами: черным и серым. Костюм сделан из нового базового материала: высокопрочной смеси из CORDURA 500 и полиамидов, созданной BMW Motorrad. Для усиления износостойкости слой PU с керамическими частицами был использован при укреплении уязвимых зон.

Костюм GS Dry не имеет равных в вопросах контроля микроклимата – это единственный в своем роде предмет одежды с водонепроницаемыми застежками на груди и спине, которые открывают не только верхний материал, но и тонкий изолирующий слой. Это гарантирует высокоэффективную вентиляцию верхней части туловища. В дополнение к защитному слою NP2 последнего поколения, костюм GS Dry также сочетает в себе удлиненную версию новой защиты спины NP Pro. Костюм GS Dry доступен в одинаковом цвете для мужчин и женщин для создания идеального партнерского образа.

Костюм Atlantis – уникальная высококачественная экипировка для любой погоды.

Каждый из костюмов уникален, так как всепогодный кожаный туристический костюм Atlantis выполнен из вручную отобранного дышащего нубука, который становится прочнее со временем. Он собирается только с молодых, выращенных на альпийских пастбищах быков и предлагает высокий уровень эластичности и плотности – 1,2-1,4 миллиметра – также, как и износостойкость. Для коллекции 2018 года этот роскошный костюм прошел особенно тщательную подготовку: умеренное дубление, использующееся в производстве очень мягкой, приятной на ощупь, но крайне устойчивой кожи. Специальное водоотталкивающее покрытие, нанесенное в производственном процессе, делает костюм устойчивым к влаге, в то же время полностью сохраняя натуральные качества кожи. Таким образом, костюм Atlantis обеспечивает отличный внутренний комфорт.

Comfort Fit с эластичными зонами в области плеч и на спине, а также над коленками и задним поясом костюма Atlantis, обеспечивает свободу движения и улучшенную износостойкость – то, что действительно важно в долгих поездках. Защита костюма Atlantis включает поглощающую удары защитную систему в области плеч, локтей, бедер и колен, так же, как и новую защиту для спины NP Pro. Костюм Atlantis доступен для мужчин и женщин в цвете Anthracite.

Куртка Air Dry jacket и жилет Street Air – идеальная система с подушкой безопасности.

Оптимальная противоударная система действует менее чем за 85 миллисекунд – столько занимает запуск жилета Street Air BMW Motorrad, разработанного Alpinestars, и раскрытие внутренней подушки безопасности. Эйрбэг защищает верхнюю часть туловища и особенно чувствительные в случае падения части тела: спину, грудную клетку, ключицу, плечи.

Вторая составная часть системы Street Air – куртка в одном стиле с экипировкой API (Active Protection Inflatable (надувная активная защита), либо жилет Street Air или куртка StreetGuard Air . Они обе поддерживают функциональность жилета. Куртка и жилет доступны в отдельности и в разных размерах для того, чтобы обеспечить оптимальную посадку на водителей разного телосложения.

Углеродный шлем System 7 – профессиональный универсал.

Производители и дизайнеры шлема BMW с гордостью представляют один из самых защищенных, но также и самых легко приспосабливаемых шлемов. Углеродный шлем System 7 выполнен из крепкого углеродного волокна и соответствует высоким стандартам безопасности, обеспечивая высокий уровень поглощения энергии удара и оптимальную прочность.

Встроенные шейные ремешки гарантируют, что шлем будет держаться в оптимальной позиции на голове в случае происшествия. Стильный шлем может быть конвертирован в воздухонепроницаемый спортивный шлем в скоростное время: нижняя часть шлема легко снимается без дополнительных инструментов – уникальная характеристика, которую мотоциклисты оценят в спокойную поездку в жаркий день.

В то же время козырьки с двойным остеклением обеспечивает хорошую видимость даже когда видимость затруднена – с противотуманным эффектом внутри и с защищающим от царапин покрытием снаружи – также со встроенным солнцезащитным экраном с изменяемой функцией регулирования. Коммуникационная система BMW Motorrad была разработана для максимального удобства и более высокого уровня безопасности.

При разработке углеродного шлема System 7 была проведена необходимая подготовительная работа.

Несмотря на дополнительное оснащение, карбоновый шлем System 7 легкий и весит всего 1590-1690 г., в зависимости от размера. Шлем доступен в черном и белом цвете, в цветах графический матовый металлик и серебряный металлик, а также в расцветках Spectrum Fluor, Prime и Moto.

Функциональная одежда — «умное» белье и функциональные куртки.

Дышащая, влагопереносящая и выдержанная в приталенном стиле одежда создана специально для использования во время вождения мотоцикла – функциональное белье BMW Motorrad соответствует требованиям мотоциклистов: летняя коллекция обеспечивает необходимый температурный баланс в жаркую погоду, в то время как коллекция Thermo помогает мотоциклисту оставаться в тепле даже в морозные дни.

BMW представляет другой высокофункциональный слой вместе с оригинальной особенностью в трикотажных куртках Ride, ветровке Ride и куртке PCM: все куртки имеют практичную поперечную молнию на увеличенной задней части. Таким образом, мотоциклетная куртка и брюки связаны молнией так, что куртку не нужно заправлять в брюки.

Фанатская коллекция BMW Motorrad – Make Life a Ride.

BMW Motorrad представляет новую коллекцию Style KIT для всех поклонников бренда. Он доступен уже сейчас и представляет собой высококачественную и аутентичную одежду для отдыха для него и для нее. Стильный дизайн, ненавязчивый брендинг и фирменный лозунг «Make Life a Ride» – коллекция отлично отражает стиль жизни мотоциклистов. Ассортимент включает в себя кепки, футболки, толстовки и эксклюзивные кожаные аксессуары, так как винтажные ремни, бумажники, и отличный перочинный ножик с рукояткой из оливкового дерева и кожаными ножнами – отличная идея для подарка.