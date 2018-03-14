Созданы для путешествий 8

С момента дебюта в 2007 году модели GS серии F представляют мотоциклы класса Adventure в среднем ценовом сегменте и позволяют получать максимальное удовольствие от вождения в традиционном для BMW Motorrad стиле.

Как и раньше, аббревиатура GS на мотоцикле обозначает идеальное сочетание возможности путешествовать на большие расстояния и спортивной динамики с великолепными характеристиками для внедорожной эксплуатации. После 10 лет последовательной доработки, BMW Motorrad полностью модернизировал модели GS среднего класса, преследуя цель создания идеального транспортного средства, еще более простого в управлении и беспроблемного в эксплуатации. Новинки впервые будут продемонстрированы в России на 6-й международной выставке «Мотовесна 2018», которая пройдет 16-18 марта в Москве в СК «Олимпийский».

Новые F 750 GS и F 850 GS еще в большей степени, чем их предшественники ориентированы на запросы целевой аудитории. Модель F 750 GS создана для всех водителей, которые предпочитают образ и концепцию эндуро для путешествий, низкую высоту по сиденью, впечатляющую мощность и высокое качество по разумной цене. В свою очередь, F 850 GS предлагает еще более высокие мощность и крутящий момент и имеет еще больше отличительных черт туристического эндуро в сочетании с великолепными внедорожными характеристиками.

Мощный, новый двухцилиндровый двигатель с двумя балансирными валами и интервалами между вспышками в 270/450 градусов для более плавно работы и эмоционального звука.

Как и раньше, сердцем новых F 750 GS и F 850 GS служит абсолютно новый рядный двухцилиндровый двигатель. В процессе разработки конструкторы преследовали две цели: существенное увеличение мощности и крутящего момента, а также оптимизация сгорания топлива для уменьшения расхода.

Создатели добились мощного и эмоционально насыщенного звука, используя коленчатый вал с развернутыми на 90 градусов шейками и интервалы между вспышками в 270/450 градусов (предыдущие модели имели плоский коленчатый вал и интервал между вспышками в 360 градусов). Это изменение сопровождается появлением особенно мощного и эмоциональным звука выхлопа, схожего со звуком двигателя V2 с углом развала цилиндров в 90-градусов. Нежелательные вибрации уравновешиваются двумя балансирными валами нового двигателя.

Для снижения механических потерь и для обеспечения максимальной надежности даже в условиях сложных внедорожных условий, двигатели F 750 GS и F 850 GS имеют систему смазки с сухим картером, которая не нуждается в отдельном маслобаке. Все масло, поступающее из коренных подшипников, затем попадает в специальный канал, изолированный от картера.

Проскальзывающее сцепление обеспечивает существенное снижение силы выжима рычага сцепления и уменьшает тормозной момент двигателя, повышая безопасность при переключении на пониженные передачи. Тяга на заднее колесо передается с помощью шестиступенчатой коробки передач и цепного привода, который теперь находится с левой стороны мотоцикла. Для быстрого переключения передач без использования сцепления BMW Motorrad в качестве опции предлагает квикшифтер Pro.

Объем двигателей F 750 GS и F 850 GS теперь составляет 853 куб. см. (в сравнении с 798 куб. см. в предыдущих моделях), при диаметре цилиндра 84 мм и ходе поршня 77 мм. Новая модель F 750 GS обладает впечатляющей мощностью и тягой: 77 л.с./ 7500 об/мин и максимальный крутящий момент в 83 Нм/6000 об/мин. Двигатель в новой модели F 850 GS развивает 95 л.с./8250 об/мини максимальный крутящий момент 92 Нм/6250 об/мин. Модель F 750 GS способна разгоняться до 190 км/ч, а F 850 GS может перешагнуть отметку в 200 км/ч.

Режимы вождения « Road » и « Rain », плюс ABS и ASC повышают удовольствие от вождения и безопасность. Режимы вождения Pro доступны в качестве опции.

Новые модели GS удовлетворяют индивидуальные запросы водителя и предоставляют на выбор режимы вождения «Rain» и «Road», в то время как автоматическая система стабилизации ASC и новейшая АБС обеспечивают высокий уровень безопасности.

Модели F 750 GS и F 850 GS также могут оснащаться с завода режимами вождения Pro: «Dynamic», «Enduro» и «Enduro Pro» (последний доступен только для F 850 GS), динамичныv трекшн-контролем DTC и системой ABS Pro с возможностью торможения в наклоне.

Заново разработанные подвески и рама мостового типа из стальных элементов глубокой вытяжки для повышенных жесткости, надежности и точности управления.

Подвеска новых моделей GS серии F также выполнена в полностью новой концепции. Несмотря на то, что предыдущие модели уже впечатлили водителей высокой точностью и легкостью управления, стабильностью на скорости, и тем не менее конструкторы все еще отдают приоритет оптимизации данных характеристик.

Рама мостового типа была создана специально для новых F 750 GS и F 850 GS: она состоит из сварных деталей, изготовленных из стальных листов глубокой вытяжки, при этом двухцилиндровый рядный двигатель играет роль несущего элемента конструкции. В отличие от предыдущих моделей с трубчатым стальными рамами, новая инновационная рама имеет конструкцию типа монокок, повышающую жесткость на скручивание.

Концептуально новая рама также предполагает перенос топливного бака. В то время как бензобак в предыдущих моделях был расположен под сиденьем, 15-литровый бак новых моделей F 750 GS и F 850 GS размещен между сиденьем и рулевой колонкой. Такое решение обусловлено оптимизацией нагрузки на переднее колесо, положением центра тяжести и общей компоновкой транспортного средства. К тому же, благодаря этому изменению получилось сделать заднюю часть мотоцикла более узкой, одновременно оптимизировав багажное отделение под сиденьем.

У новых моделей F 750 GS и F 850 GS также оптимизирована геометрия подвесок. Точность, аккуратность управления и устойчивость при движении улучшены благодаря новым ключевым геометрическим параметрам подвески.

Передняя подвеска на модели F 750 GS отличается новой более устойчивой к изгибающим нагрузкам телескопической вилкой с диаметром перьев 41 мм. Для модели F 850 GS предусмотрена телескопическая вилка перевернутого типа с диаметром труб 43 миллиметра. В сравнении с предыдущими моделями новая телескопическая вилка отличается улучшенными характеристиками отклика. Рабочий х передней подвески F 750 GS – 151 мм (131 мм в заниженной версии). Чтобы удовлетворить более строгие требования внедорожного использования, модель F 850 GS имеет ход передней подвески в 204 мм (184 мм в заниженной версии). Чувствительные перья вилки защищены от попадания камней пластиковыми щитками, интегрированными в переднее крыло. Подвеска заднего колеса состоит из двухрычажного алюминиевого маятника с моноамортизатором.

Мощная тормозная система с системой BMW Motorrad ABS в стандартной комплектации. Режимы вождения Pro , ABS Pro и динамичный стоп-сигнал для еще большей безопасности при торможении.

Двойные дисковые тормоза на переднем колесе с диаметром дисков в 305 мм и двухпоршневыми плавающими суппортами обеспечивают максимальное и надежное замедление. Задний дисковый тормоз состоит из диска диаметром 265 мм и однопоршневого плавающего суппорта. Как и все мотоциклы BMW, предназначенные для дорог общего пользования, новые модели F 750 GS и F 850 уже в стандартной комплектации оснащаются системой АБС BMW Motorrad, которую водитель при желании может деактивировать (к примеру, во внедорожных условиях).

ABS Pro расположена на ступень выше обычной BMW Motorrad ABS и предлагает повышенную безопасность при торможении в поворотах. ABS Pro препятствует блокировке колес даже при резком торможении и обеспечивает большую стабильность не только на прямой, но и в поворотах.

Оптимизированная эргономика и разные по высоте сиденья.

Новые модели F 750 GS и F 850 GS имеют значительные ходы подвесок и большой дорожный просвет, что стандартно для эндуро. Тем не менее, не только высокие водители почувствуют себя комфортно на этих мотоциклах.

Со стандартной высотой сиденья 815 мм, новая модель F 750 GS находится на том же уровне, что и предыдущие модели, в то время как стандартная высота сиденья F 850 GS снижена на 20 мм до 860 мм. Понижая высоту сидений (заводская опция), стало возможно достичь минимальной высоты по сиденью 770 мм на модели F 750 GS и 815 мм на модели F 850 GS.

Connectivity – мультифункциональная панель приборов с 6,5-дюймовым полноцветным TFT -дисплеем и широкими возможностями, доступная в качестве заводской опции.

F 750 GS и F 850 GS имеют абсолютно новый дизайн приборной панели, состоящей из аналогового спидометра и мультифункционального дисплея наряду с контрольными лампами.

Еще более быстрый и понятный для водителя доступ к информации с минимальным отвлечением от происходящего на дороге, – теперь реальность благодаря новому опциональному оборудованию Connectivity, с которым приборная панель представлена в форме 6,5-дюймового полноцветного TFT-дисплея. Одновременно с мультиконтроллером BMW Motorrad данная опция предоставляет водителю быстрый доступ к транспортному средству и коммуникационным функциям.

Совершать звонки или слушать музыку в дороге стало проще. К примеру, водитель может связать свой телефон и шлем, оборудованный коммуникационной системой BMW Motorrad, используя TFT-дисплей, и с легкостью получить доступ к системе воспроизведения и к функциям телефона. Дополнительно бесплатное приложение BMW Motorrad Connected предоставляет практичную и подходящую для ежедневного использования навигацию прямо через TFT-дисплей.

Новый, более динамичный дизайн с более четким профилем GS .

Новые модели F 750 GS и F 850 GS разработаны с чистого листа и теперь имеют еще более динамичный и мужественный вид. Дизайн моделей с легко узнаваемыми чертами, такими как ассиметричные фары и характерный силуэт GS, сразу дает понять, что эти мотоциклы принадлежат к линейке BMW Motorrad GS. Характерный силуэт мотоцикла формируется благодаря высокому переднему крылу, которое переходит в линии топливного бака и сиденья, завершаясь функциональной и существенно более изящной задней частью.