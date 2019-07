Премьера Mazda3 – тише, мягче и комфортнее

В Москве состоялась премьера новой Mazda3 на архитектуре SKYACTIV-Vehicle.

Автомобиль сделали «для водителя» и он стал «тише, мягче и комфортнее». Продажи Mazda3 начнутся с хэтчбеков, потом последуют седаны.

В линейку двигателей новинки вошли силовые агрегаты (вместо текущих: Exclusive 1.5 AT и Active+ 1.6 AT, 1.5 AT) SkyActiv-G объемом 1.5 и 2.0 литра с отдачей 120 и 150 hp соответственно.

Ожидается так же и 2,0-литровый двигатель Skyactiv-X. О нем речь далее по тексту. Стоимость Mazda3 начинается с отметки в полтора миллиона рублей.

Drive: 1 490 тыс. руб.

Active: 1 590 тыс. руб.

Supreme: 1 683 тыс. руб.

2.0 л: 1 687 тыс. руб.

Все три модификации Mazda3 получат систему G-Vectoring Control Plus, которая расширяет функции предыдущей GVC+ и предлагает улучшенные алгоритмы реакций в экстремальных условиях движения. Mazda3 оснащается адаптивным круиз-контролем с функцией Stop and Go — Mazda Radar Cruise Control (MRCC). Заявлено два размера шин: 205/60 R16 и 215/45 R18.





Новое оборудование:

Система интеллектуальной помощи при торможении

Система безопасного торможения в городе.

Адаптивный круиз-контроль

Система распознавания пешеходов

Система распознавания дорожных знаков

Система предупреждения о выходе из занимаемой полосы

Система мониторинга мертвых зон

Система автоматического переключения дальнего света

В представленных на презентации комплектациях Mazda совершила, можно сказать прорыв в гонке за комфортностью «автомобиля для водителя», опустив в базовую версию ранее премиальные опции. В частности, в базовой версии появился HUD, не говоря уже о ABS, EBD, TCS, DSC и G-Vectoring Control Plus:

Комплектация Drive:

Фары LED;

Проекционный экран на лобовом стекле;

Многофункциональный центральный 8,8” дисплей с коммандером;

Кондиционер;

Электропривод боковых зеркал;

Аудио система, 8 динамиков, управление на руле;

CarPlay, Android Auto;

Электронный стояночный тормоз;

7 подушек безопасности;

ABS, EBD, TCS, DSC

G-Vectoring Control Plus

Комплектация Active:

Drive +

Климат-контроль;

Кожаная оплетка руля и ручки КПП;

Подогрев передних сидений;

Автоматическое сложение боковых зеркал;

Подогрев боковых зеркал;

Круиз-контроль;

Легкосплавные диски 16”

+2.0 л

Комплектация Supreme:

Active +

Электропривод передних сидений;

Функция памяти положения зеркал

Автоматическое затемнение салонного и левого бокового зеркала заднего вида;

Подрулевые переключатели передач КП;

Датчики парковки спереди и сзади;

Камера заднего вида с динамической разметкой;

Легкосплавные диски 18”;

Тонированные задние стекла;

G-Vectoring Control Plus





Итак, по заверениям представителей Mazda автомобиль стал больше автомобилем для водителя, стал более мягким и комфортным. Гонять на дорогах земного шара и, в частности, России все труднее поэтому Mazda концентрируется на комфорте движения. Теперь у него более спокойная линейка двигателей, более мягкие шины. Инженеры концентрировались на компенсации боковых и продольных нагрузок, снижении усталости и отказались от эргономичного, тесного сидения.

Нам удалось побеседовать с Сергеем Балдиным, тест-пилотом Mazda. Много комментариев и вопросов перед предстоящей премьерой вызывали два неожиданных решения: отсутствие турбированных моторов и задняя балка в подвеске автомобиля. Мы переадресовали вопросы Сергею:

– Основной вопрос: почему балка и насколько это сказывается на управляемости?

– Когда ты делаешь машину мягче и комфортнее, ты сразу автоматически теряешь управляемость. Что бы не потерять управляемость и оставить в сегменте ценник что бы он не был высоким – как можно это сделать? Это можно сделать установкой жесткой балки.

Ставится балка, она делает жесткой заднюю подвеску, но если она умная с G-Vectoring Control Plus, то она начинает работать гораздо интереснее чем если это была бы независимая подвеска. Почему? Потому что начинает подтормаживать колеса, то есть даже с полностью выключенной стабилизацией ты эту систему уже не выключишь. Ты все выключаешь, и машина получает, во-первых, свободу, то есть она может более динамично двигаться, во-вторых, у нее начинают, внутреннее, заднее и переднее внешнее колеса подтормаживать. Машина диагонально перестает гнуться и ее начинает затягивать в поворот.

Ты выключаешь стабилизацию и хочешь поехать динамичнее: ты начинаешь двигаться очень быстро, и она тебе помогает, то есть ты, как будто классный, крутой пилот. При этом автомобиль не гнётся, а мягкость и комфорт остается.

Это благодаря системе G-Vectoring Control Plus. До этого она была на предыдущих трёшках и называлась G-Vectoring Control. Его презентовали с обновлением трёшки предыдущего поколения – это был рестайлинг. Позднее G-Vectoring Control Plus появилась на автомобилях Mazda 6. И после этого система «умного прохождения поворотов» уже с плюсом появилась на новой Mazda 3.

Что такое плюс? Это значит еще одно переднее колесо включено в работу. G-Vectoring Control считывает крутящий момент на колесах стандартно от венчика ABS, видит, что одно колесо пошло быстрее, а другое медленнее, тогда одно подтормаживается легкими касаниями колодок тормозных дисков и машину затягивает в поворот.

– Почему нет турбомоторов?

– Скажем так – это уже не гоночный, спортивный автомобиль. Драйв легкий в нем, конечно, остался, но общая тенденция рынка, что у Европы, что у той же России – нам негде сейчас разогнаться! Мы можем чуть разогнаться только едя в Крым или Сочи, ну или по М11 в Питер, а дальше у нас разгоняться некуда.

И вполне на этих скоростях автомобиль отлично справляется. Мало того у него установлена система умного торможения, которая работает до скорости 145 км/ч., когда у тебя одно из колес, допустим, попало на покрытие с другим сцеплением, к примеру снег или вода. И автомобиль во время первого схватывания это все увидит, это колесо расслабит, выровняет торможение и тормозной путь будет короткий.

Когда мы тестировали торможение автомобиля, в повороте на угол где-то 45⁰ я, прям с повернутым рулем, со скорости в 80 км/ч, в салоне у меня было плюс три человека, я оттормаживался как вкопанный, с таким же тормозным путем, как если бы у меня были передние колеса направленны прямо.

— Это общая ситуация в мире и России, но вообще-то на мировых рынках предлагают Mazda 3 с турбомоторами и даже SkyActiv-X.

– SkyActiv-X пока еще не поставляется. Этот мотор доступен к предзаказу в будущем. Первое появление его на основных рынках не раньше октября. К примеру, тот же рынок Германии – можно зайти на сайт Mazda.de и увидеть какие моторы там продаются. Там продаются атмосферные 1.5 дизель, 2.0 дизель, 1.5 бензин и ожидается SkyActiv-X.

На американском рынке есть версия 2.5. Возможно появится версия 2.5 Turbo полный привод. Именно полный привод с турбированным двигателем, потому что уже есть полный привод без турбо на американском рынке.