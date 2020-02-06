Mitsubishi Motors запускает продажи новых Kei Wagon eK X space и eK space в Японии

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) объявила о старте продаж обновлённых eK space и eK X space в Японии 19 марта 2020 года

Цены на eK X space варьируются от 1 655 500 йен в базовой комплектации до 1 991 000 йен – в топовой, на eK space – от 1 399 200 йен до 1 767 700 йен.

О eK space

Салон eK space выполнен в светло-сером оттенке, который дарит ощущение уюта и простора. Модель будет доступна с атмосферным гибридным или турбированным гибридным двигателями в сочетании с CVT. eK space доступна в 9 цветовых решениях, включая 3 варианта двухцветных комбинаций.

О eK X space

Облик eK X space является ещё одним образцом дизайна DYNAMIC SHIELD. В модели установлена мультимедиа система (MID), которая на цветном дисплее предоставляет водителю полный спектр информации о состоянии автомобиля. Модель также будет доступна в премиальной комплектации с комбинированным салоном (кожа и ткань) в тёмно-коричневом оттенке и оранжевыми акцентами. eK X space оснащена атмосферным гибридным или турбированным гибридным двигателями в сочетании с CVT. Автомобиль будет доступен в 13 различных цветовых решениях, 6 из которых являются двухцветными комбинациями.

Ширина обоих моделей увеличилась на 65 мм по сравнению с прошлым поколением, что позволило сделать пространство для пассажиров второго ряда самым большим в классе. Автоматические раздвижные двери были усовершенствованы и теперь расстояние для посадки в автомобиль стало ещё больше. Когда руки заняты, открыть или закрыть дверь можно лёгким движением ноги.

eK space и eK X space оснащены последними передовыми системами помощи водителю и улучшенными характеристиками безопасности. Прошедшая эволюцию технология помощи водителю MI-PILOT делает управление автомобилем на большие расстояния лёгким и приятным, поскольку активно помогает водителю с ускорением, торможением и рулевым управлением на шоссе, снимая часть нагрузки с водителя в пробках и при движении на одной скорости в течение многих часов. Система активной безопасности также была усовершенствована и дополнена четырьмя новыми функциями.

Эти модели станут первыми автомобилями Mitsubishi в Японии, оснащёнными системой Hill Descent Control. Электронное управление поддерживает автомобиль на низких скоростях на крутых спусках и при движении с горы по скользким дорогам, чтобы обеспечить безопасное вождение. Управление спуском с горы было сделано еще более удобным для водителя с возможностью поддержания широкого диапазона скоростей автомобиля от 4 до 20 км/ч.