Land Rover представляет Range Rover Velar семейства SVAutobiography

Land Rover представляет Range Rover Velar в версии SVAutobiography Dynamic

Новая модификация, ставшая вершиной линейки Velar, разработана подразделением Land Rover Special Vehicle Operations и оснащена 550-сильным 5,0-литровым двигателем V8 с нагнетателем, а также отличается рядом уникальных элементов дизайна. Эксклюзивный Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic будет доступен для заказа лишь в течение одного года.

Прием заказов на Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic в России стартует 5 февраля 2019 года. В продажу на российском рынке данная модификация поступит летом 2019 года.

Совсем недавно Velar завоевал главный приз World Car Awards 2018 в категории «Лучший автомобильный дизайн». В этом году модель получает эксклюзивную версию SVAutobiography Dynamic, которой до этого удостоился лишь флагманский Range Rover в 2017 году.

Благодаря двигателю V8, эта модификация стала самой мощной в линейке Velar. Автомобиль способен разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,5 секунды при максимальной скорости в 274 км/ч.

Усовершенствованные элементы тормозной системы и подвески, а также уникальные настройки всех составляющих автомобиля – от двигателя до систем безопасности – являются залогом выдающейся динамики и прекрасной проходимости, что делает SVAutobiography Dynamic одним из самых привлекательных представителей сегмента роскошных среднеразмерных SUV.

Майкл ван дер Занд (Michael van der Sande), управляющий директор Land Rover Special Vehicle Operations: «Разработка Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic – одна из тех задач, для которых и было сформировано наше подразделение. Нам предстояло сделать автомобиль более динамичным, не жертвуя при этом его комфортом, широтой возможностей и внешней сдержанностью. Мы успешно справились с этим, и результатом нашей работы стал SUV, который соблюдает идеальный баланс между практичностью, динамикой и комфортом – внедорожник для всех случаев жизни».

Автомобиль получил новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, которые обеспечивают улучшенную вентиляцию двигателя V8 и тормозной системы. Среди других деталей экстерьера – новая решетка радиатора, заниженные боковые накладки и измененный дизайн заднего бампера с 4 интегрированными патрубками выхлопной системы.

Помимо визуальных изменений, автомобиль получил дополнительные накладки на днище, существенно повышающие аэродинамику.

Дизайнеры видоизменили надпись Range Rover на капоте и в задней части: металлические элементы букв получили элегантную отделку с насечками. Кроме того, SVAutobiography Dynamic стал единственным Velar, доступным в матовом цвете Satin Byron Blue – металлическом оттенке из премиальной палитры Special Vehicle Operations, а также получил контрастную крышу цвета Narvik Black.

Фирменные кованые алюминиевые колесные диски – еще один залог динамики автомобиля. Легкие 21-дюймовые диски весят столько же, сколько и 20-дюймовые диски, которые устанавливаются на стандартной версии. При этом клиенты могут выбрать опционально доступные 22-дюймовые диски с уникальной отделкой Silver Sparkle и Diamond Turned.

Увеличенные колёсные диски позволяют полностью реализовать усовершенствованные динамические характеристики автомобиля, дополнительно улучшая сцепление с дорогой. Также колёса вмещают новые составные тормозные диски большего диаметра (передние диски – 395 мм, задние – 396 мм), что обеспечивает более эффективное торможение.

Возросшая эффективность тормозной системы подчеркивается красными суппортами (четырехпоршневым спереди и скользящим сзади), дополненными надписью Land Rover. Суппорты цвета Gloss Black также доступны для тех клиентов, кто хочет придать автомобилю более сдержанный облик.

Отличаясь решительным внешним видом, Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic получил роскошный и комфортный интерьер. Перфорированная кожа Windsor с двойной ромбовидной прострочкой является уникальным дизайнерским решением для версии SVAutobiography Dynamic.

Клиенты могут выбрать одну из четырех цветовых комбинаций салона (Ebony, Cirrus, Vintage Tan или Pimento). Кроме того, SVAutobiorgaphy Dynamic отличается передними креслами с регулировкой по 20 направлениям, подогревом, охлаждением, массажными программами и функцией памяти. Все это входит в базовое оснащение данной модификации.

Среди других особенностей версии – уникальное спортивное рулевое колесо с рельефным контуром и тактильными алюминиевыми подрулевыми лепестками переключения передач. Селектор КПП и поворотные селекторы мультимедийной системы Touch Pro Duo получили отделку с насечками. Опционально доступный пакет Carbon Fibre делает облик интерьера еще более современным, а спортивные педали и накладки на пороги с подсветкой и гравировкой Range Rover довершают единый образ внутреннего пространства автомобиля.

Среди других эксклюзивных элементов от Special Vehicles – 12,3-дюймовый интерактивный водительский дисплей IDD с цифровыми круговыми шкалами и уникальный стартовый экран SVAutobiography Dynamic. Другой цифровой составляющей автомобиля является новейшая электроника, определяющая ездовые характеристики новой флагманской версии Velar.

Калибровка системы полного привода, активного заднего дифференциала, восьмиступенчатой трансмиссии и пневмоподвески для SVAutobiography Dynamic была максимально оптимизирована специально для данной версии. Инженеры Land Rover Special Vehicle Operations провели в общей сложности 63 900 часов за настройкой калибровочных процессов, чтобы оптимизировать езду, управляемость и отклик автомобиля.

Стюард Эдлард (Stuart Adlard), старший инженер SV Land Rover: «Velar SVAutobiography Dynamic сохраняет внедорожную проходимость и комфорт, которые клиенты ждут от любого Range Rover. Однако при этом он дарит более яркие эмоции от вождения. В результате мы получаем роскошный SUV, который выглядит, звучит и ощущается как поистине уникальный автомобиль».

Работа подразделения Special Vehicle Operations сфокусирована на расширении внедорожных возможностей, обеспечении динамики и управляемости качественно нового уровня. Помимо настроек электроники, усовершенствованные стабилизаторы поперечной устойчивости существенно снижают крены кузова при быстром прохождении поворотов. Усовершенствованные регулируемые амортизаторы работают вместе с пневмоподвеской для сохранения непревзойденного баланса между управляемостью и комфортом.

Система полного привода была также усовершенствована: раздаточная коробка способна выдерживать нагрузку, создаваемую 5,0-литровым двигателем V8. Передовая система Intelligent Driveline Dynamics точно распределяет крутящий момент в зависимости от дорожных условий. Система может направить вплоть до 100% крутящего момента на задние колеса, если того требуют обстоятельства.

Электроусилитель руля (EPAS) снижает усилия водителя на низких скоростях, а на высоких обеспечивает невероятно четкую управляемость. Режим Dynamic для Velar был также оптимизирован для более четких настроек рулевого управления, подвески и трансмиссии.

Эксклюзивный характер Velar SVAutobiography Dynamic также подчеркивают уникальные настройки выхлопной системы, которая выдает наиболее подходящий для столь динамичного автомобиля звук. Система Variable Active Exhaust System от SV оснащена клапанной технологией для оптимизации объема выбросов в зависимости от дорожных условий, а также для передачи характерного звука V8. Активная установка на 7,1 кг легче версии со стандартным дизайном, что вместе с повышенным объемом выхлопных потоков позволяет достичь еще более высоких показателей динамики флагманской модели.

Звук Velar SVAutobiography Dynamic невозможно спутать ни с каким другим SUV, при этом автомобиль сохраняет практичность и внимание к потребностям водителя больше прочих представителей модельного ряда. Багажное отделение осталось столь же вместительным, задний ряд, складывающийся в пропорциях 40:20:40, позволяет владельцам расширять или сужать пространство для багажа в зависимости от их потребностей. 82-литровый топливный бак гарантирует запас хода в пределах 483 км.

Новый Velar SVAutobiography Dynamic доступен в шести цветах экстерьера: Firenze Red, Santorini Black, Corris Grey, Fuji White и Indus Silver, а также Satin Byron Blue – по специальному заказу.