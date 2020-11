Hyundai запускает открытые программы об искусстве и технологиях в шанхайском Музее Юз

Hyundai в сотрудничестве с Музеем Юз в Шанхае (Yuz Museum Shanghai) запускает проект «Hyundai Art+Tech» («Искусство+Технологии») – серию публичных программ, сфокусированных на изучении творческих связей между искусством и технологиями

Будучи уникальным общественным проектом Hyundai Motor, программа «Hyundai Art+Tech» пройдет с 22 ноября этого года по февраль 2021 года в шанхайском Музее Юз вслед за Шанхайской неделей искусств, прошедшей с 11 по 15 ноября 2020 года.

«Многие годы Hyundai Motor старалась внести свой вклад в развитие художественного и культурного сообщества Китая. Первый шаг в этом направлении был сделан с открытием галереи Hyundai Motorstudio Beijing. Программа «Hyundai Art+Tech» совместно с Музеем Юз в Шанхае станет платформой, где все ценители искусства смогут ощутить и оценить его безграничные возможности, а также обсудить перспективы создания человечеством устойчивого будущего», – заявила Корнелия Шнайдер (Cornelia Schneider), вице-президент и глава глобального направления экспериментального маркетинга Hyundai Motor.

На первом этапе партнерства Hyundai и Музея Юз пройдет серия открытых программ:

«Дискуссия с куратором» («Curator in Conversation»), 22ноября 2020 года – ведущая Айрис Лонг (Iris Long) проведет панельную дискуссию с художниками, писателями, кураторами художественных проектов, а также учеными и экспертами в сфере Искусственного Интеллекта на тему его влияния на искусство и поведение людей;

«Фестиваль A+Т: ночь в музее» («A+T Festival: Night at the Museum»), с декабря 2020 по февраль 2021 года – развлекательная программа, музыкальные и танцевальные шоу, визуальные представления в галерее музея;

«Художественная мастерская A+Т» («A+T Art Workshops»), с декабря 2020 по февраль 2021 года – люди всех возрастов смогут принять участие в создании художественных работ;

«Семейная программа A+Т» («A+T Family Program»), с декабря 2020 по февраль 2021 года – семьи с детьми смогут поучаствовать в интерактивных цифровых художественных проектах и практических занятиях.

«Мы благодарны за поддержку, которую Hyundai Motor продолжает оказывать Музею Юз. Надеемся, что новая серия открытых программ поможет нашим посетителям расширить понимание связей между творчеством и инновациями. Огромное количество впечатлений и тематических инициатив позволит зрителям в полной мере ощутить новую концепцию участия в рамках программы Art+Tech», – отметила Джастин Александрия (Justine Alexandria), директор Музея Юз.

Вторым этапом партнерства станет выставка «Обманы Софии и насмешки Алексы – коллаборация с Hyundai Blue Prize» («Lying Sophia and Mocking Alexa – A Collaboration with Hyundai Blue Prize»), которая пройдет с 14 ноября 2020 по 31 января 2021 года. Она посвящена исследованию возможностей человеко-машинного взаимодействия с помощью искусственного интеллекта. Айрис Лонг, победитель ежегодного конкурса Hyundai Blue Prize 2018 для перспективных руководителей в сфере искусства, выступит куратором этой выставки, которая изучит влияние технологических сдвигов на человеческое сознание и общество посредством текстов и звуков, генерируемых ИИ. В рамках выставки состоится и вышеупомянутая программа «Дискуссия с куратором» («Curator in Conversation»). В прошлый раз выставка проходила в галерее Hyundai Motorstudio Beijing в 2019 году.

Третья часть партнерства – выставка «Обитель иллюзий: сад Чжан Дацяня» («The Abode of Illusions: The Garden of Zhang Daqian»), которая пройдет с 11 ноября 2020 по 11 апреля 2021 года. Среди экспонатов – фотографии Ху Чун Сяня (Hu Chongxian) (1912–1989) с каллиграфическими подписями китайского художника Чжан Дацяня (Zhang Daqian) (1899–1983). Чжан был одним из первых современных художников Китая, распознавших потенциал фотографии в качестве выразительного средства. На выставке будут показаны редкие изображения личного сада Чжан Дацяня в пригороде Тайбэя, ставшие уникальным примером синтеза фотографического и художественного искусства.

Программы Hyundai и Музея Юз в Шанхае: