Jac N80 дебютировал в роли коммунальной машины

Продолжается успешное сотрудничество компании JAC Motors с изготовителями надстроек, в результате которого коммерческие автомобили марки обретают новые хозяйственные профессии. В начале октября JAC N80 дебютировал в качестве поливомоечной машины

Официальный дилер из Новосибирска ООО «ТК Комтранс» в сотрудничестве с нижегородскими партнерами поставил новинку муниципальным службам г Томска, заинтересованным в надежной и качественной технике для уборки улиц. Автомобиль оснащен системами для полива и мойки проезжей части, тротуаров и забора воды. На шасси установлено поливомоечное оборудование, включающее центробежный насос и стальную цистерну объемом 4 куб. м. Емкость внутри разделена на несколько отсеков, которые имеют между собой сообщение. Достаточный объём цистерны позволяет перевозить воду и поливать растения, газоны и деревья в городских парках и скверах.

Шасси JAC N80 полной массой 7950 кг появилось на российском рынке весной 2019 года, и сразу завоевало популярность благодаря удачным массово-габаритным показателям. Среднетоннажник оснащен 152-сильным турбодизельным двигателем Cummins рабочим объемом 3,8 л экологического стандарта Евро-5. Не последнюю роль в выборе данного шасси для установки тяжелого оборудования играют характеристики ходовой части, а в данном случае – надежность и грузоподъемность подвески, которая должна выдерживать вес заполненной цистерны.

Несмотря на то, что наибольшей популярностью у потребителей пользуются изотермические фургоны, тентованные бортовые кузова и платформы, российский дистрибьютор ООО «Джак автомобиль» в кооперации с изготовителями надстроек и дилерами постоянно работает над расширением применяемости коммерческой техники. На сегодняшний день в список заказываемых специальных кузовов на шасси JAC входят рефрижераторы, КМУ, эвакуаторы, автогидроподъемники, самосвалы и портальные погрузчики.