Changan начинает продажи в России первого гибридного кроссовера UNI-K iDD

Changan начинает продажи в России гибридного кроссовера UNI-K iDD, который представляет собой обновленную модель, обладающую высокой эффективностью. Помимо бензиновой версии, покупателям доступна гибридная модификация SUV, доступная в дилерских центрах по всей стране.

Гибридная система Intelligent Dual Drive (iDD), которой оснащен кроссовер UNI-K iDD, объединяет электромотор (мощностью 150 л.с.) и 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 166 л.с. с турбонаддувом. Автоматическая шестиступенчатая роботизированная коробка передач передает мощность на передние колеса, позволяя достичь максимальной скорости до 200 км/ч.

Электромотор в паре с батареей LFP емкостью 30,7 кВт⋅ч, адаптированной для российских условий, обеспечивает быструю зарядку от 20 до 80% за 30 минут на быстрых зарядных станциях и полную зарядку за около 4 часа от обычной домашней розетки 220 В.

Интеллектуальная гибридная система позволяет автомобилю адаптироваться к различным дорожным условиям, обеспечивая оптимальный баланс мощности и экономии топлива. С полностью заправленным баком и полностью заряженной батареей кроссовер может проехать до 1000 километров без необходимости частых остановок для заправки.

Запас хода на электричестве составляет 135 километров. Режим параллельного использования электромотора и ДВС позволяет достичь суммарного крутящего момента 585 Н*м, делая гибридную версию самой динамичной среди моделей UNI-K.

Удобные сиденья «нулевой гравитации» из экокожи Nappa и инновационных материалов обеспечивают комфорт даже на дальних поездках, а звукоизоляционные материалы снижают уровень шума в салоне. Интерьер, выполненный в сине-серо-белых тонах, создает изысканную атмосферу.

Появление гибридного кроссовера UNI-K iDD на российском рынке подчеркивает вход Changan в развивающийся сегмент экономичных «зеленых» автомобилей со смешанными силовыми установками, демонстрируя впечатляющие технические характеристики. Для уточнения цен следует обращаться в официальные дилерские центры марки Changan.