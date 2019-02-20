Geely готовит три новинки для Российского рынка

Geely готовит три новинки для Российского рынка
Февраль 20 17:08 2019

Новинки от Geely будут представлены на Российском рынке

Новые модели были представлены прошлым летом на Московском автосалоне. Как подтвердил официальный представитель компании Geely Александр Будрин, сначала до нас доберется хэтчбек GS. В Китае авто оснащают 1,4-литровым турбомотором мощностью 133 л. с. Новинка появится в наших шоу-румах во втором квартале.

В третьем квартале продуктовую линейку пополнит компактный кроссовер Geely SX11. Автомобиль построен на архитектуре BMA. «Паркетник» может похвастать 177-сильным «атмосферником» объемом 1,5 л и семискоростным «роботом» с двойным сцеплением, но пока тнеизвестно, с какими агрегатами модель приедет в Россию.Geely SX11 02

А на сладкое, точнее в самом конце 2019 года, мы увидим у официальных дилеров гибридный Geely GE — седан с крайне экономичным расходом бензина — всего 1,6 л на сотню!Geely GE

Стоит напомнить, что не так давно ребята из Поднебесной объявили рублевые ценники и начали принимать заказы на обновленный Geely Emgrand X7, чья покупка обойдется нашим соотечественникам в 989 900 рублей.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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