Ford опубликовал ежегодный отчет, посвященный потребительским трендам

Ford опубликовал ежегодный отчет, посвященный потребительским трендам
Декабрь 21 18:02 2018

Ford выяснил, что большинство людей охотнее доверят своего ребенка беспилотнику, чем незнакомцу

В своем седьмом по счету ежегодном отчете, компания Ford проанализировала ключевые тренды потребительских настроений и поведения в сфере технологий, ритейла, экономики, социальных явлений и политики среди жителей крупнейших стран мира. Полученные выводы позволят специалистам Ford понять, как новые тренды в этих областях могут быть использованы для создания полезных транспортных средств и сервисов. В отчете подробно рассматриваются факторы поведенческих изменений и раскрываются динамичные отношения потребителей с изменчивым пейзажем современных технологий.

Шерил Коннелли (Sheryl Connelly), специалист по глобальным потребительским трендам и прогнозированию компании Ford, отметила: «Мы стремимся найти позитивные изменения, которые активно способствуют тому, чтобы жизнь людей становилась все лучше и лучше. Даже если мы ощущаем дискомфорт от перемен, всегда можно заглянуть внутрь себя и начать контролировать собственные действия. Если сосредоточиться на практическом смысле нашей деятельности, то это может привести к замечательным результатам».

Для Ford характерен человеко-центричный подход к производству автомобилей – компания в первую очередь ориентируется на людей, используя технологии исключительно как средство для того, чтобы облегчить и улучшить жизнь людей, повысив уровень мобильности и общий уровень благосостояния общества. Каждый год компания использует данные своего отчета чтобы определить приоритеты потребителей и спрогнозировать их потребности в ближайшем будущем.

Ford Bike Chariot

Основные выводы седьмого ежегодного отчета Ford, посвященного потребительским трендам:

  • Почти половина взрослых респондентов из разных стран боятся перемен, но семь из десяти (71% опрошенных) сообщили, что перемены их воодушевляют;
  • 67% предпочли бы, чтобы их детей перевозил беспилотный автомобиль, а не незнакомый водитель за рулем обычного авто;
  • 84% опрошенных сообщают, что в течение последнего года предприняли небольшие шаги к улучшению своей жизни;
  • 92% из них продолжают это делать, а 83% согласны с тем, что глобальные изменения в жизни не так пугают, если двигаться к ним маленькими шагами;
  • 84% участников согласны с тем, что компаниям стоит включать в соцпакет «дни психического здоровья», который сотрудники могут посвятить проверке или улучшению психоэмоционального состояния;
  • я Большинство респондентов подтвердили: покупая что-либо, они задумываются о связанных с производством экологических издержках.

Прогнозы на 2019 год:

На основании этого отчета можно определить, какое влияние могут оказать ключевые модели поведения потребителей на них самих и крупные корпорации в ближайшем будущем. Специалисты Ford выделили следующие семь трендов:

1. Технологии разделяют

Сейчас технологии очень сильно влияют на то, как люди воспринимают окружающий мир и как они с ним взаимодействуют — больше, чем когда-либо в прошлом. Однако они поделили мир на тех, кто с удовольствием пользуется ими и считает, что это идет на благо (с этим согласны 79% взрослых респондентов) и теми, кто опасается последствий влияния технологий на поведение человека. 46% опрошенных представителей «Поколения Z» (родившихся в период с 1995 по 2005 гг.) сказали, что боятся, что технологии могут «залезть к ним в голову», повлиять на их сознание и поведение. Остались в мире и люди, не имеющие доступа к технологиям вообще.

2. Цифровой детокс

Результаты исследования подтверждают, что многие люди осознают слишком большую зависимость от своих устройств. Переживая по этому поводу, они стремятся более ответственно подходить к тому, сколько времени они проводят в Интернете – так, 69% участников опроса сообщили, что согласны с тем, что нужно брать продолжительный тайм-аут, чтобы отдыхать от смартфонов и других гаджетов.

3. Восстановление контроля

В мире где многие вещи все более ускользают из-под контроля человека, вставшие на путь самосовершенствования находятся в поисках способов вернуть себе контроль над своей жизнью. По всей Земле люди пытаются расширить свои возможности, изменить собственное поведение и улучшить сенсорный и эмоциональный контакт с окружающим миром.

4. Многоликость

Социальные сети играют важную роль в жизни потребителей. Многие из них изображают в Интернете не тех людей, которыми они являются в реальной жизни, что в конечном итоге влияет на их покупки (в том числе автомобилей), а также выбор технологий – люди приобретают более статусные и дорогие вещи, чтобы лучше соответствовать своему образу в виртуальной, а не в реальной жизни. 84% респондентов признались в том, что в соцсетях они пытаются казаться теми, кем не являются в действительности.

5. Работа и жизнь

Наше восприятие работы изменилось: теперь многие потребители в разных странах мира работают, чтобы жить, а не живут, чтобы работать. Компании реагируют соответствующим образом, предлагая льготы, творческий или продолжительный отпуск, а также возможности для саморазвития и многое другое. При этом многие люди все еще недовольны тем, как работодатели стимулируют сотрудников поддерживать баланс между работой и личной жизнью – так, 77% опрошенных считают, что компании не идут навстречу работающим людям с детьми.

6. Эко-импульс

Изменить привычки, выработанные на протяжении всей жизни, нелегко. Тем не менее подавляющее большинство потребителей согласно с тем, что прогресс в экологии зависит от изменений в поведении человека. Респонденты из Европы (83% из Италии, 77% из Испании и 75% из Франции) сказали, что с радостью изменят свои пищевые привычки, если это поможет улучшить экологическую ситуацию в мире.

7. Свободные улицы

Современный транспорт меняется самым удивительным образом, что ведет к значительным переменам в поведении людей. Технологии позволяют нам передвигаться быстрее, дальше и пользоваться самыми разными видами транспортных средств. Поездки на различных средствах передвижения — это уже не просто перемещение из пункта А в пункт B; это время, которое можно потратить на что-то полезное или приятное. К примеру, жители США проводят почти в 3 раза больше времени в своих автомобилях, чем в отпуске, поэтому возможность в дороге заниматься личными делами, которую обеспечат автономные автомобили и новые сервисы по обеспечению мобильности, может трансформировать восприятие поездки на работу и вернуть людям время, потраченное за рулем.

Ford Spin3

Во всем мире растет число тех, кто готов отказаться от личного автомобиля полностью. С утверждением «я буду рад жить в городе, где единственными средствами передвижения являются велосипеды, ходьба и общественный транспорт» согласны 86% итальянцев, 78% китайцев, 76% испанцев, 74% жителей Индии. Даже в таких странах, как США и Канада, где уровень автомобилизации традиционно высок, отказаться от собственного автомобиля готовы уже около половины горожан (49% и 52% соответственно).

По мере проникновения новых технологий во все сферы нашей жизни меняется и наше поведение. Специалисты Ford считают, что выбор способов передвижения должен облегчать повседневную жизнь, а не создавать ей помехи. Ориентированный на человека подход к проектированию и интуитивно понятные комплексные технологии дадут людям возможность выбирать то, что действительно важно для них, раскрывая весь потенциал любознательности, надежды и технологического прогресса.

С полным отчетом Ford Trends Report for 2019 можно ознакомиться на сайте.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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