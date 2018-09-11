Ford поднял цены на все модели в России

Цены на Ford Mondeo и Ford Explorer выросла на 40 тысяч во всех комплектациях

Как отмечают эксперты аналитического агентства АВТОСТАТ, в результате проводимого мониторинга цен* было установлено, что в сентябре автомобили Ford подорожали на 9 – 40 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Меньше всего выросли в цене седаны и хэтчбеки Ford Fiesta – на 9 тысяч. Теперь седан Fiesta в базовой комплектации доступен за 840 000 рублей, а в максимальной – за 1 025 000 рублей. Ford Fiesta в кузове «хэтчбек» оценивается от 830 000 до 1 015 000 рублей.

Кроссовер Ford EcoSport подорожал на 11 – 12 тысяч во всех комплектациях, причем как в предыдущей, так и в обновленной версии. Теперь дорестайлинговое поколение кроссовера обойдется покупателям от 963 000 до 1 269 000 рублей. Обновленный EcoSport в стартовой комплектации доступен за 983 000 рублей, а его максимальная версия оценивается в 1 423 000 рублей.

На 12 тысяч подорожало и все семейство Ford Focus во всех своих комплектациях. Теперь седан Focus предлагается к продаже от 946 000 рублей в минимальной комплектации до 1 263 000 рублей в топовой версии. Цена на Ford Focus в кузове «хэтчбек» составляет от 829 000 до 1 253 000 рублей. Наконец, универсал Ford Focus получил обновленные ценники в пределах от 956 000 до 1 273 000 рублей.

Еще один кроссовер – Ford Kuga – во всех комплектациях подорожал на 17 тысяч. Его новая минимальная цена установлена на уровне 1 476 000 рублей. Максимальная комплектация подорожала до отметки 2 084 000 рублей.

Цена на внедорожник Ford Explorer выросла на 40 тысяч во всех комплектациях, кроме начальной. Теперь Explorer в комплектации Limited оценивается в 3 097 000 рублей, а максимальная комплектация Limited Plus предлагается к продаже за 3 297 000 рублей. Начальная комплектация XLT осталась без изменений и доступна за 2 719 000 рублей.

На такую же сумму – 40 тысяч – поднялись цены и на седан Ford Mondeo. Новая цена за комплектацию Titanium установлена на уровне 1 664 000 рублей. Максимальная комплектация оценивается в 2 075 000 рублей. Отмечается, что начальные комплектации – Ambient и Trend – остались без изменений, и их цена составляет 1 425 000 и 1 499 000 рублей соответственно.

Наконец, минивэн Ford Tourneo Custom во всех комплектациях прибавил 22 тысячи. Его обновленные ценники установлены на уровне от 2 389 000 до 2 539 000 рублей.

Как уже сообщалось ранее, в августе компания Ford уже повышала цены почти на все свои модели, за исключением кроссовера Ford Kuga – последнее изменение цены на эту модель произошло в июле.