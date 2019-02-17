Lamborghini Urus хотят создать в розовом или фиолетовом цвете

Lamborghini Urus появился на мировом рынке практически год назад. После этого автомобиль уже несколько раз видоизменяли тюнеры.
Некоторые пытались изменить внешность авто, кто-то хотел добавить мощности, а кто-то просто оснастил супер внедорожник очень большими колёсами.
Этот пример в настоящее время находится на стадии разработки, а создатели необычного авто обратились к пользователям социальных сетей с просьбой проголосовать за наиболее понравившийся вариант. Специалистам интересно есть ли те, кто хотел бы приобрести транспортное средство в розовом цвете.
Ещё компания задумывается о том, чтобы заменить розовый цвет на фиолетовый. В обоих случаях автомобиль выглядит шикарно благодаря чёрным акцентам и массивной тёмной крыше. Транспортное средство получило вентилируемые передний и задний бамперы, достаточно широкие крылья, а также набор 23-дюймовых дисков. Салон полностью обтянут кожей.
В подкапотном пространстве расположился всё тот-же 4,0-литровый Twin-Turbo V8, который по-прежнему выдаёт 650 “лошадей” и 850 Нм крутящего момента. Стандартный внедорожник разгоняется до 100 километров в час всего за 3,6 секунды и развивает максимальную скорость 305 “лошадей”.
Какому бы цвету пользователи не отдали предпочтение, тюнер в конечном итоге продаст этот модифицированный Urus. Стоимость авто составляет 330 916 тысяч долларов.Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru