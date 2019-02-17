Lamborghini Urus хотят создать в розовом или фиолетовом цвете

Lamborghini прорабатывает вопрос об изменении цвета Urus на розовый или фиолетовый

Lamborghini Urus появился на мировом рынке практически год назад. После этого автомобиль уже несколько раз видоизменяли тюнеры.

Некоторые пытались изменить внешность авто, кто-то хотел добавить мощности, а кто-то просто оснастил супер внедорожник очень большими колёсами.

Этот пример в настоящее время находится на стадии разработки, а создатели необычного авто обратились к пользователям социальных сетей с просьбой проголосовать за наиболее понравившийся вариант. Специалистам интересно есть ли те, кто хотел бы приобрести транспортное средство в розовом цвете.

Ещё компания задумывается о том, чтобы заменить розовый цвет на фиолетовый. В обоих случаях автомобиль выглядит шикарно благодаря чёрным акцентам и массивной тёмной крыше. Транспортное средство получило вентилируемые передний и задний бамперы, достаточно широкие крылья, а также набор 23-дюймовых дисков. Салон полностью обтянут кожей.

В подкапотном пространстве расположился всё тот-же 4,0-литровый Twin-Turbo V8, который по-прежнему выдаёт 650 “лошадей” и 850 Нм крутящего момента. Стандартный внедорожник разгоняется до 100 километров в час всего за 3,6 секунды и развивает максимальную скорость 305 “лошадей”.

Какому бы цвету пользователи не отдали предпочтение, тюнер в конечном итоге продаст этот модифицированный Urus. Стоимость авто составляет 330 916 тысяч долларов.

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