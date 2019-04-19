Hyundai Motor назначает Хосе Муньоса исполнительным директором

Хосе Муньоса будет курировать глобальную операционную стратегию Hyundai Motor Company и ее реализацию

Hyundai Motor Company назначила Хосе Муньоса (José Muñoz) глобальным исполнительным директором (Chief Operating Officer). В этой роли г-н Муньос будет курировать глобальную операционную стратегию и ее реализацию. Его главной задачей станет обеспечение прибыльного роста и повышение общей эффективности операций Hyundai Motor, в чем ему поможет огромный опыт работы в автоиндустрии.

«Хосе Муньос имеет впечатляющий послужной список и является ярким руководителем, который прекрасно разбирается во всех аспектах нашей деятельности, — отметил Ли Вонхи (Wonhee Lee), президент Hyundai Motor Company. — Благодаря нескольким десяткам лет опыта работы в автоиндустрии он прекрасно подходит для своей новой позиции и поможет нам сделать очередной шаг в развитии компании. Мы с нетерпением ждем момента, когда г-н Муньос присоединится к нашей команде. Благодаря его лидерским качествам и мышлению мы сможем достичь устойчивого роста в долгосрочной перспективе и превратиться в «поставщика» интеллектуальных мобильных решений». «Я очень рад, что стану частью Hyundai Motor в этот важнейший этап развития компании, — отметил Хосе Муньос. — Мои навыки в области обеспечения стабильного прибыльного роста, управления всей цепочкой поставок и сотрудничества с дилерами в поиске взаимовыгодных решений отлично соответствуют стоящим передо мной задачам на новом месте. Я готов приступить к внедрению самых передовых мировых практик из автоиндустрии на своей новой позиции исполнительного директора Hyundai Motor Company. Я горжусь тем, что мне выпала честь стать членом этой уважаемой корпорации».

Г-н Муньос будет подчиняться топ-менеджменту Hyundai Motor Company в Сеуле. Он приступает к работе 1 мая в Фаунтин-Вэлли (Калифорния).

Г-н Муньос также был назначен президентом и генеральным директором Hyundai Motor North America и Hyundai Motor America. Он будет отвечать за весь американский рынок, включая деятельность подразделений Hyundai Motor North, Hyundai Motor Central и Hyundai Motor South America в качестве главы Hyundai Motor по региону Америка. Г-н Муньос сыграет важную роль в дальнейшей реорганизации зарубежного бизнеса Hyundai, о которой было объявлено в прошлом году вместе с созданием подразделения Hyundai Motor North America.

До этого назначения г-н Муньос занимал пост директора по производительности в Nissan Motor Corporation и председателя совета директоров Nissan China. Он пришел в Nissan в 2004 году и за 15 лет работы обеспечил существенный рост и рекордные продажи компании в регионах, которые курировал.

Г-н Муньосу 53 года. Он родился в Испании, получил степень Ph.D. по ядерной энергетике в Политехническом университете Мадрида и степень MBA в Бизнес-школе Мадрида. Он также прошел курсы для руководителей в Крэнфилдской школе управления (Великобритания) и Бизнес-школе INSEAD во Франции. Свободно говорит на английском, испанском и французском.

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