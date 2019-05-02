В Украине изменили правила техосмотра автомобилей

Владельцу автомобиля при прохождении технического осмотра вместо бумажного варианта будут выдавать радиочастотную метку, которую можно идентифицировать на расстоянии с помощью спецоборудования

С 1 мая в Украине изменилась процедура прохождения проверки технического осмотра транспортных средств, сообщил Главный сервисный центр МВД.

Обновлен формат документа, подтверждающего успешное прохождение обязательного техконтроля (ОТК). Водителям теперь будут выдавать самоклеющиеся метки радиочастотной идентификации. Метку нужно закрепить в правой верхней части ветрового стекла изнутри. Информацию из нее можно считывать с помощью спецоборудования на расстоянии.

Нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК, ожидают в МВД. Кроме того, это может помочь выявлять автомобили, находящиеся в розыске.

Эти изменения утвердил Кабмин 23 января, постановление было опубликовано 7 февраля и вступает в силу через три месяца с момента опубликования.

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Как сообщалось, Кабинет министров одобрил введение с 2019 года, отмененного в 2011 году, обязательного технического осмотра для легковых автомобилей, с 2015 года – для грузовиков, с 2017 года – для автобусов, а с 2022 года – для мотоциклетной техники. Однако законопроект Кабмина о введении техосмотра для всех владельцев автотранспорта пока не принят.

В настоящий момент в Украине обязательно прохождение техосмотра для грузовых автомобилей, такси, автобусов, транспортных средств, которые перевозят опасные грузы, а также для легковых автомобилей, которые используются в коммерческих целях.

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