Renault Arkana для победителей суперфиналов чемпионата России по шахматам

Renault Россия является стратегическим партнером Федерации шахмат России с 2016 года, сотрудничество предусматривает совместную работу по популяризации шахмат. С этого года официальным автомобилем ФШР стал новый купе-кроссовер Renault ARKANA

В Центральном доме шахматиста им. М.М. Ботвинника в рамках новогоднего праздника, организованного Федерацией шахмат России, состоялось награждение победителей Суперфиналов Чемпионата России по шахматам. Генеральный директор Renault Россия Ян Птачек вручил ключи от призовых Renault ARKANA победителям мужского и женского турниров Евгению Томашевскому и Ольге Гиря.

Генеральный директор Renault Россия Ян Птачек отметил:

«Renault Россия является стратегическим партнером ФШР. Это большая честь для нас – быть причастными к такому значимому событию в шахматном мире, как Суперфиналы чемпионатов России. Мы рады поздравить победителей и вручить им ключи от нашего флагмана купе-кроссовера Renault ARKANA, в котором воплотились инновационный дизайн и лучшие разработки компании».

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал:

«Поздравляю чемпионов России Евгения Томашевского и Ольгу Гиря с этой замечательной наградой – автомобилем Renault ARKANA. Мы гордимся нашим сотрудничеством с компанией Renault Россия, которая уже несколько лет является нашим стратегическим партнером и поддерживает шахматы. Мы надеемся на дальнейшее взаимодействие и на то, что чемпионы страны и впредь будут получать в подарок автомобили марки Renault».

Renault ARKANA – первый автомобиль Renault, который был создан специально для России с учетом предпочтений клиентов и на основе глубокого анализа рынка. В создании ARKANA на всех этапах принимали участие преимущественно российские специалисты – от концепции и проектирования до испытаний, оптимизации настроек и постановки на конвейер. Россия стала первой страной, где начато производство и продажи новой глобальной модели Renault.

С 2016 года в рамках сотрудничества Renault Россия и ФШР был реализован ряд значимых проектов, в частности, «Шахматная коллекция Renault» – уникальный архив оцифрованных редких изданий (всего около 1000): книг, периодики, диссертаций на шахматную тему на основных европейских языках, которым на безвозмездной основе смогут пользоваться все желающие. Официальный автомобиль ФШР Renault Kaptur был участником всех благотворительных проектов, которые были реализованы ФШР. Сотрудничество Renault и ФШР предусматривало совместную работу, направленную на то, чтобы сделать шахматы – как интеллектуальный вид спорта – популярными среди ребят, проживающих в детских домах и интернатах в самых отдаленных уголках нашей страны.