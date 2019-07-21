Volvo предлагает кроссоверы по ставке от 2,9%

Volvo предлагает кроссоверы по ставке от 2,9%
Июль 21 20:01 2019

Volvo Car Russia объявляет о выгодной программе приобретения для каждой модели из линейки кроссоверов. Модели Volvo XC60 и Volvo XC40 теперь доступны по программе Volvo Car Кредит по ставке от 2,9%. Кредитная ставка для приобретения внедорожника XC90 составляет 3,5%.

«Покупка самых востребованных моделей Volvo стала гораздо комфортнее со сниженной процентной ставкой по программе Volvo Car Кредит, которая достигается благодаря дополнительному прямому субсидированию в адрес банка со стороны автопроизводителя. В итоге наши клиенты получают действительно низкую ставку по кредиту, которая фиксируется в договоре на весь срок», – комментирует Екатерина Градникова, менеджер по финансовым услугам Volvo Car Russia.

Специальные условия по программе Volvo Car Кредит распространяются на приобретение новых автомобилей любых комплектаций. Сниженные ставки по кредиту достигаются при следующих условиях: первоначальный взнос составляет не менее 50%, срок кредитования – до 12 месяцев.

Программа реализуется в партнерстве с ВТБ и ЮниКредит Банк. Сумма кредита для ВТБ варьируется от 300 000 до 5 000 000 рублей, для ЮниКредит Банк – от 100 000 до 3 700 000 рублей. Условия кредитования при покупке нового автомобиля у любого официального дилера Volvo в России включают специальный кредитный тариф, минимальные сроки рассмотрения заявки, разнообразие схем погашения кредита.Volvo XC60

Специальные предложения по кредитам действуют до конца сентября. Полные условия программы и перечень дилеров-участников доступны на официальном сайте Volvo Car Russia. Получить расчёт кредитной программы и ежемесячных платежей с учётом субсидии можно у официального дилера Volvo.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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