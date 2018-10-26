В Москве уложили асфальт на плитку, вечером его сняли, а утром сняли и плитку

Житель Москвы по имени Артемий Балашов снял на видео, как рабочие кладут асфальт на свежую плитку, а затем снимают его

Автор ролика назвал происходящее прачечной по отмыву денег. Известно, что «ремонтные» работы происходили возле дома по адресу Ленинградское шоссе, 15.

М. „Войковская“. Утром асфальт на плитку (!) положили, вечером снимают! Шикарно… UPD. Вы не поверите, но сегодня утром снимают аккуратно уложенную две недели назад плитку! — сообщил автор.

При этом, по словам Балашова, водитель грузовика и экскаватора разбежались, как только услышали, что человек с камерой намерен обратиться в полицию. На месте остались лишь приезжие рабочие.

Автор сообщил, что видеоматериал передан в следственные органы для разбирательства.

Пользователи Сети предположили, что теперь в столице «не только летняя и зимняя плитка, но также утренняя и вечерняя».

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