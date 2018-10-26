В Москве уложили асфальт на плитку, вечером его сняли, а утром сняли и плитку

В Москве уложили асфальт на плитку, вечером его сняли, а утром сняли и плитку
Октябрь 26 17:10 2018

Житель Москвы по имени Артемий Балашов снял на видео, как рабочие кладут асфальт на свежую плитку, а затем снимают его

Автор ролика назвал происходящее прачечной по отмыву денег. Известно, что «ремонтные» работы происходили возле дома по адресу Ленинградское шоссе, 15.

М. „Войковская“. Утром асфальт на плитку (!) положили, вечером снимают! Шикарно… UPD. Вы не поверите, но сегодня утром снимают аккуратно уложенную две недели назад плитку! — сообщил автор.

ремонт дороги

Утро 23 октября

ремонт дороги

Вечер 23 октября

ремонт дороги

Утро 24 октября

При этом, по словам Балашова, водитель грузовика и экскаватора разбежались, как только услышали, что человек с камерой намерен обратиться в полицию. На месте остались лишь приезжие рабочие.

Автор сообщил, что видеоматериал передан в следственные органы для разбирательства.

Пользователи Сети предположили, что теперь в столице «не только летняя и зимняя плитка, но также утренняя и вечерняя».

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AMSRUS
AMSRUS

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8 комментариев

  1. Vladimir Mikhailovich Bobov
    Октябрь 26, 17:18 #1 Vladimir Mikhailovich Bobov

    Совок жив !

  2. Михаил Гурский
    Октябрь 26, 17:22 #2 Михаил Гурский

    да какое тут отмывание , скорее ошиблись , ой ой «не ругайся , насяльника» и теперь за свой счёт перекладывают

  3. Саша Белый
    Октябрь 26, 17:30 #3 Саша Белый

    Освоили бюджет, все норм в 3 конца

  4. Natalya Dikareva
    Октябрь 26, 17:32 #4 Natalya Dikareva

    Шоу продолжается еще на ближайшие 6 лет, Москва по-собянински.

  5. Serge Shchetinsky
    Октябрь 26, 18:03 #5 Serge Shchetinsky

    Даёшь паркет на все улицы Москвы. Это по плечу любимому градоначальнику москвичей!

  6. Maria Krasnova
    Октябрь 26, 18:20 #6 Maria Krasnova

    Асфальт сняли. Кладут снова зимнюю плитку

  7. 利安朱
    Октябрь 26, 23:22 #7 利安朱

    а главное, ни снимают дивиденды — пилят баблос

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