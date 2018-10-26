В Москве уложили асфальт на плитку, вечером его сняли, а утром сняли и плитку

Автор ролика назвал происходящее прачечной по отмыву денег. Известно, что «ремонтные» работы происходили возле дома по адресу Ленинградское шоссе, 15.
М. „Войковская“. Утром асфальт на плитку (!) положили, вечером снимают! Шикарно… UPD. Вы не поверите, но сегодня утром снимают аккуратно уложенную две недели назад плитку! — сообщил автор.
Утро 23 октября
Вечер 23 октября
Утро 24 октября
При этом, по словам Балашова, водитель грузовика и экскаватора разбежались, как только услышали, что человек с камерой намерен обратиться в полицию. На месте остались лишь приезжие рабочие.
Автор сообщил, что видеоматериал передан в следственные органы для разбирательства.
Пользователи Сети предположили, что теперь в столице «не только летняя и зимняя плитка, но также утренняя и вечерняя».
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
Совок жив !
да какое тут отмывание , скорее ошиблись , ой ой «не ругайся , насяльника» и теперь за свой счёт перекладывают
Освоили бюджет, все норм в 3 конца
Шоу продолжается еще на ближайшие 6 лет, Москва по-собянински.
Даёшь паркет на все улицы Москвы. Это по плечу любимому градоначальнику москвичей!
Асфальт сняли. Кладут снова зимнюю плитку
Фото, сделанное вчера
а главное, ни снимают дивиденды — пилят баблос
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