Changan Motors Rus поможет приобрести новый автомобиль

В рамках программы Trade-in автовладелец может сдать свой автомобиль и получить дополнительную скидку на приобретение автомобиля Changan. Данная программа актуальна у официальных дилеров CHANGAN до 30.09.2019 и распространяется на все модели.
В августе CHANGAN MOTORS RUS также официально объявила о старте программы CHANGAN FINANCE, в рамках которой каждый автолюбитель может приобрести в кредит новый автомобиль марки CHANGAN по сниженной процентной ставке.
Сумма кредита на автомобиль CHANGAN должна быть не менее 100 000 рублей и актуальна программа до 31 декабря 2019 года включительно. При заключении сделки автовладелец может выбрать одного из банков-партнеров программы CHANGAN FINANCE: АО «ЮниКредит Банк», АО «Кредит Европа Банк», «ВТБ24» ПАО.
Комментарий директора по продажам, Александра Кулагина: «Программа CHANGAN FINACE – это возможность для наших клиентов купить новый автомобиль в кредит по более выгодной ставке. В таком случае, мы, как производитель, компенсируем часть процентов за клиента банку. Это важный инструмент для мотивации наших клиентов. Надежность наших автомобилей не вызывает никаких сомнений, поэтому мы уверены, что счастливые обладатели CHANGAN будут также рады воспользоваться дополнительными преференциями при покупке различных моделей бренда».
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