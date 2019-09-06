Changan Motors Rus поможет приобрести новый автомобиль

Changan Motors Rus поможет приобрести новый автомобиль
Сентябрь 06 08:03 2019

Компания Changan Motors Rus официально объявила сразу о нескольких программах поддержки для клиентов: Trade-in (обновленная кампания) и CHANGAN FINANCE. Таким образом, приобретение CHANGAN стало максимально комфортным для автолюбителей

В рамках программы Trade-in автовладелец может сдать свой автомобиль и получить дополнительную скидку на приобретение автомобиля Changan. Данная программа актуальна у официальных дилеров CHANGAN  до 30.09.2019 и распространяется на все модели.

МодельСкидка для клиента
CS3550000 р.
ChanganCS75 (4*2)100000 р.
CS75 (4*4)80000 р.
CS35PLUS80000 р.
CS3540000 р.
Не ChanganCS75 (4*2)80000 р.
CS75 (4*4)50000 р.
CS35PLUS40000 р.

В августе CHANGAN MOTORS RUS также официально объявила о старте программы CHANGAN FINANCE, в рамках которой каждый автолюбитель может приобрести в кредит новый автомобиль марки CHANGAN по сниженной процентной ставке.CHANGAN синяя и парень

Сумма кредита на автомобиль CHANGAN должна быть не менее 100 000 рублей и актуальна программа до 31 декабря 2019 года включительно. При заключении сделки автовладелец может выбрать одного из банков-партнеров программы CHANGAN FINANCE: АО «ЮниКредит Банк», АО «Кредит Европа Банк», «ВТБ24» ПАО.

Комментарий директора по продажам, Александра Кулагина: «Программа CHANGAN FINACE – это возможность для наших клиентов купить новый автомобиль в кредит по более выгодной ставке. В таком случае, мы, как производитель, компенсируем часть процентов за клиента банку. Это важный инструмент для мотивации наших клиентов. Надежность наших автомобилей не вызывает никаких сомнений, поэтому мы уверены, что счастливые обладатели CHANGAN будут также рады воспользоваться дополнительными преференциями при покупке различных моделей бренда».

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ChanganCHANGAN FINANCEChangan Motors Rus
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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