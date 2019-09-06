Changan Motors Rus поможет приобрести новый автомобиль

Компания Changan Motors Rus официально объявила сразу о нескольких программах поддержки для клиентов: Trade-in (обновленная кампания) и CHANGAN FINANCE. Таким образом, приобретение CHANGAN стало максимально комфортным для автолюбителей

В рамках программы Trade-in автовладелец может сдать свой автомобиль и получить дополнительную скидку на приобретение автомобиля Changan. Данная программа актуальна у официальных дилеров CHANGAN до 30.09.2019 и распространяется на все модели.

Модель Скидка для клиента CS35 50000 р. Changan CS75 (4*2) 100000 р. CS75 (4*4) 80000 р. CS35PLUS 80000 р. CS35 40000 р. Не Changan CS75 (4*2) 80000 р. CS75 (4*4) 50000 р. CS35PLUS 40000 р.

В августе CHANGAN MOTORS RUS также официально объявила о старте программы CHANGAN FINANCE, в рамках которой каждый автолюбитель может приобрести в кредит новый автомобиль марки CHANGAN по сниженной процентной ставке.

Сумма кредита на автомобиль CHANGAN должна быть не менее 100 000 рублей и актуальна программа до 31 декабря 2019 года включительно. При заключении сделки автовладелец может выбрать одного из банков-партнеров программы CHANGAN FINANCE: АО «ЮниКредит Банк», АО «Кредит Европа Банк», «ВТБ24» ПАО.