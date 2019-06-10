Тюнинг-ателье «зарядило» чешский кроссовер Skoda Scala

Тюнинг-ателье «зарядило» чешский кроссовер Skoda Scala
Июнь 10 17:06 2019

Тюнинг-ателье DTE-Systems представило доработанную версию модели Skoda Scala, усовершенствовав силовые установки модели с помощью особого приспособления — Power Control Xtuning, которое подходит как для трех бензиновых, так и для дизельного моторов.

В базовой версии 1,0-литровый TSI имеет мощность 65 л.с. и 175 Нм крутящего момента. Однако благодаря доработкам отдача агрегата выросла на 23 л.с. Аналогичный по объёму мотор производительностью 115 л.с. получил дополнительные 22 л.с.

Skoda Scala тюнинг

Фото: formacar.com

В свою очередь 1,5-литровый TSI теперь выдает 179 л.с., а дизельный 1,6-литровым мотор получил отдачу в 134 л.с. Отметим, что PowerControl Xtuning предлагает 3 режима настроек (спорт, динамичность и эффективность), которые можно выбрать с помощью кнопок «плюс» и «минус» или приложения для смартфона. Благодаря данной технологии также улучшаются и динамические характеристики.

Надо отметить, что несмотря на появление обновлений для ческой новинки, в самой компании пока не пришли к окончательному решению по выпуску версии RS. Однако не исключено, что такая модель появится уже в ближайшее время.

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AMSRUS
AMSRUS

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