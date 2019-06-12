Качество и надежность свечей зажигания Bosch проверено временем

Многолетний опыт производства свечей зажигания Bosch позволяет предложить потребителям продукцию лучшего качества.

В 1902 году компания Bosch впервые представила автомобильную систему зажигания со свечой, соединенной с магнето высокого напряжения. Сегодня Bosch обеспечивает покрытие более чем 90% автопарка. Объем производства данной продукции составляет сотни миллионов в год. Производство организовано на пяти предприятиях в разных странах. Свечами зажигания Bosch оснащаются не только серийные, но и гоночные автомобили. Продукция компании помогает выигрывать автомобильные гонки по всему миру, начиная от любительских соревнований и заканчивая самыми престижными формульными сериями. Ведущие производители транспортных средств используют свечи зажигания Bosch в качестве оригинальной продукции.

Новые технологии и материалы

Современные двигатели работают при особо высоких температурах в камерах сгорания, и свечи зажигания испытывают сверхвысокие нагрузки. Электроды подвергаются большему износу, а интервалы сервисного обслуживания увеличиваются, что необходимо компенсировать применением более термоустойчивых материалов. Сегодня в свечах зажигания Bosch используются сплавы из платины, титана, иридия и серебра.

Благодаря применению благородных и редкоземельных металлов существенно меняются эксплуатационные характеристики. Так, для высокотехнологичных свечей Bosch характерна высокая устойчивость к коррозии и искровой эрозии. Это позволяет существенно увеличить интервал замены, который может превышать 100 тыс. км, и применить другие инновационные решения.

Свечи для систем прямого впрыска

Одним из прогрессивных решений Bosch, продиктованных особенностями системы непосредственного впрыска, является направленный боковой электрод. Надежное воспламенение смеси в камере сгорания достигается благодаря прецизионным качествам свечей с направленным боковым электродом, зазор которого регулируется еще на заводе. В зависимости от типа двигателя определяются монтажный угол электродов и их положение в камере сгорания. Строжайшие производственные допуски, современное измерительное оборудование и, конечно, тесное сотрудничество с автомобилестроительной отраслью обеспечивают оптимальное положение бокового электрода.

Современный ассортимент свечей зажигания Bosch

Компания Bosch производит свечи зажигания для любых двигателей с учетом требований автопроизводителей и новейших разработок компании.

Свечи стандартной линейки Bosch обладают преимуществом максимальной универсальности. Медный сердечник заключен в износостойкую антикоррозийную хромоникелевую оболочку. Стандартные свечи Bosch отвечают требованиям заводской комплектации и позволяют получать высокие показатели работы двигателя в любых условиях эксплуатации.

Свечи зажигания Bosch с иттрием обладают высокой надежностью. Сплав с этим редкоземельным металлом повышает надежность зажигания и износостойкость свечей.

Свечи зажигания Bosch с благородными металлами обеспечивают первоклассную производительность и одновременно обладают высокой надежностью. Платина имеет самую низкую электро- и теплопроводность, а также самое малое тепловое расширение из всех благородных металлов. Кроме того, она в значительной степени устойчива к коррозии, поэтому платиновые свечи зажигания Bosch имеют очень длительный срок службы. Технология двойной платины, когда этот благородный металл используется и в центральном, и в боковом электроде, еще больше повышает ресурс свечи.

Линейка свечей Bosch Super 4, предназначенная для старого автопарка, повышает производительность двигателя за счет четырех тонких боковых электродов вместо одного. Высокопроизводительные свечи с мощным разрядом позволяют добиться более высоких характеристик сгорания смеси, что способствует повышению отдачи от каждого такта. В дополнение, конструкция из 4 боковых электродов из хромоникелевого сплава с медным сердечником повышает надежность свечей и уменьшает вероятность пропуска зажигания, так как износ равномерно распределяется между электродами.

Свечи линейки Bosch Silver и Silver Plus предназначены для сложных условий эксплуатации и высоких термических нагрузок, характерных для автоспорта. Благодаря центральному электроду из твердого серебра свечи приобретают повышенные температурные свойства и отличную сопротивляемость химическим воздействиям.

Свечи зажигания с клеммным соединением нового типа

В свечах зажигания Bosch с клеммным соединением нового типа, клемма выполнена не в виде наконечника и гайки типа SAE, a в форме «чаши». Данная конструкция позволила удлинить изолятор примерно на 8 мм, при этом сохраняя прежнюю длину самой свечи зажигания. Благодаря удлиненному изолятору улучшается устойчивость свечи к пробою по внешней части изолятора, что обеспечивает надежное зажигание даже при возрастающем максимальном давлении в цилиндрах. Эта конструкция свечи позволила увеличить напряжение пробоя с 24 кВ до 31 кВ.

Свечи зажигания с технологией Pin to Pin

Этот вид свечей отличается наличием дополнительных «игольчатых контактов» из сплава платины с иридием на центральном и боковом электродах (диаметром 0,8 и 0,6 мм).Свечи зажигания Bosch, выполненные по технологии «Pin to Pin» позволяют значительно увеличить срок службы свечи, а также обеспечить уверенное воспламенение обедненной смеси в двигателях с непосредственным впрыском топлива.

Свечи для двигателей, переоборудованных под газовое топливо

Для автомобилей с двигателем, переоборудованным под газовое топливо, требуются специальные свечи зажигания, отвечающие измененным условиям работы двигателей на новом типе топлива. Для газовых двигателей необходимы свечи, обладающие спецефическими характеристиками, прежде всего, более высокого напряжения пробоя. Кроме того, в камерах сгорания при использовании газа возникают более высокие температуры. Эти факторы приводят к более быстрому износу электродов. Платино-иридиевые свечи Bosch являются оптимальным выбором для двигателей, переоборудованных под газовое топливо. Эти свечи отличаются высокой износостойкостью и стойкостью к химическому воздействию, и их применение позволяет скомпенсировать изменение условий, не прибегая к сокращению интервала замены.

Высокотехнологичный компонент, требующий профессионального подхода

Многие автовладельцы забывают, что неправильный подбор и установка свечей зажигания отрицательно отражается на мощности двигателя, расходе топлива, на эффективности пуска двигателя, выбросах отработанных газов и даже может привести к выходу компонентов системы зажигания из строя. Поэтому при выборе свечей важно пользоваться только оригинальными каталогами производителей и следовать рекомендациям по подбору компонентов для конкретного двигателя.

С учетом сложности современных двигателей и отдельных компонентов Bosch настоятельно рекомендует производить замену свечей на профессиональных станциях технического обслуживания. Ошибки, допущенные при самостоятельной замене, могут привести к поломке изолятора свечи и деформации корпуса, а также к повреждению резьбы на самой свече и в свечных колодцах головки блока цилиндров, что потребует дорогостоящего ремонта.