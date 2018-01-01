Обновлённая Suzuki Vitara – уже скоро 76

В будущем году Suzuki Motor Corporation привезет в Россию рестайлинговый кроссовер Vitara.

Как сообщают представители компании, вывод обновленного варианта флагманского паркетника и еще нескольких специальных версий будут приурочены сразу к нескольким круглым датам: 30-летию бренда Vitara, 20-летию присутствия концерна в нашей стране и 20-летию модели Jimny.

Отметим, что обновлённый Suzuki Vitara пока еще не представлен. Правда, в сети уже публиковали шпионские фото модели. Предполагается, что «посвежевший» кроссовер получит небольшие изменения дизайна и дополнительные опции. Скорее всего, как сообщает Car.ru , производитель продемонстрирует обновленную машину в первом полугодие 2018 года. Вероятно, это произойдет на Женевской автовыставке, которая состоится в марте.

Добавим, что текущая версия кросса Suzuki Vitara на рынке РФ предлагается от 1 055 000 рублей. Кроме того, россияне могут купить «горячий» паркетник Suzuki Vitara S, который производитель оценил в 1 485 000 рублей.