Suzuki открыла пятый дилерский центр в Санкт-Петербурге

СУЗУКИ МОТОР РУС совместно с группой компаний Аларм-Моторс дали старт новому дилерскому центру Suzuki в Санкт-Петербурге. Это уже четвертый дилерский центр японской марки, открывшийся в 2019, и пятый – в северной столице

В новом ДЦ будет представлен весь модельный ряд Suzuki: семейный кроссовер SX4, бестселлер марки Vitara и новое поколение внедорожника Jimny.

В сервисной зоне центра расположены 4 выделенных поста обслуживания автомобилей Suzuki, которые оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием. Мощность ремонтной зоны составляет 50 автомобилей в сутки.

Адрес нового ДЦ Аларм-Моторс: г. Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, 51.

Группа Аларм-Моторс открыла в этом году уже второй дилерский центр Suzuki в Санкт-Петербурге. Первый, открытый в феврале, располагается в автоцентре Аларм-Моторс СЕВЕР на Коломяжском проспекте, 18.

«Санкт-Петербург – город, на который приходится почти 14% продаж Suzuki в России. Для нас важно расширять присутствие здесь в партнерстве с Аларм-Моторс – одним из сильнейших и опытных игроков на автомобильном рынке в регионе. Мы уверены, что новый дилерский центр продолжит успешную работу по реализации автомобилей японской марки и будет оказывать сервис, соответствующий высшим стандартам качества Suzuki», – подчеркнул генеральный директор ООО УЗУКИ МОТОР РУС г-н Такахаси Юта.

«Suzuki сейчас один из самых растущих брендов на российском автомобильном рынке, а весь его модельный ряд представлен в популярном сегменте кроссоверов. Японское качество сборки, самобытный дизайн автомобилей и их яркая цветовая гамма всегда привлекали российских покупателей. Например, популярность модели Jimny, продажи которой стартовали этим летом, превзошла наши ожидания. Количество предзаказов на автомобиль уже сформировано на полгода вперед, – отмечает генеральный директор Аларм-Моторс Роман Слуцкий. – За счет работы двух автоцентров в 2020 году мы планируем продать порядка 1000 автомобилей Suzuki, что позволит занять более 50% рынка бренда в Санкт-Петербурге».

За 11 месяцев 2019 года объем продаж новых автомобилей Suzuki в Санкт-Петербурге составил более 880 штук, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 73% продаж приходится на бестселлер марки Vitara.