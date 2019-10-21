В Австралии создали атмосферный 12-цилиндровый мотор на 9,5 литра мощностью более 1000 л.с

Австралийская фирма Race Cast Engineering, изготавливающая двигатели, создала атмосферный 12-цилиндровый мотор на 9,5 литра. В продаже двигатель появится в виде набора готового к установке в любую машины – главное чтобы хватило для него места

По информации от «CarsWeek», прием заказов на эту силовую установку уже начался. Двигатель будет стоить 55 200 долларов (примерно 3,53 млн рублей). Инженеры взяли за базу линейку нижневальных моторов GM V8 LS/LT. Блок цилиндров был создан самостоятельно, он может быть сделан из чугуна либо легких сплавов.

Диаметр цилиндров, ход поршня и топливную систему позаимствовали у атмосферных силовых агрегатов LS/LT объемом от 5,3 до 7,0 литра. В стандартной вариации рабочий объем V12 составляет 9,5 литра, производительность – 760 лошадиных сил, а крутящий момент – 965 Нм. Двигатель раскручивается до 7100 оборотов в минуту.

Чистый вес 9,5-литрового мотора без жидкостей составляет 265 кг. Помимо этого для силовой установки предлагается 2 опции стоимостью 5000 долларов (примерно 319 тыс. рублей) каждая: форсировка чугунного двигателя до более чем 1000 лошадиных сил либо разработка силовой установки с алюминиевым блоком цилиндров, в таком случае мотор без жидкостей будет весить 191 кг.

«Вместо наименования производителя на крышках головок блока размещен адрес веб-портала, где можно купить подобную силовую установку. Во время процесса создания, продлившегося пару лет, моторы протестировали как на динамическом стенде, как и в микроавтобусе Kia Pregio».

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Напомним, что недавно на предприятии Volkswagen в Калуге выпущен 500-тысячный двигатель. Такого впечатляющего результата получилось добиться всего за 4 года.