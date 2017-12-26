КАСКО и ДСАГО при покупке автомобиля в лизинг 17

УАЗ запустил специальную акцию «КАСКО и ДСАГО для УАЗ Патриот и УАЗ Хантер на первый год лизинга бесплатно».

Выгодное предложение действует до конца года для клиентов, которые приобрели внедорожники УАЗ Патриот и УАЗ Хантер в лизинг в АО «ЛК «Европлан».

По условиям акции стоимость страхового полиса КАСКО на первый год лизинга компенсируется при оформлении договора купли-продажи. Но сумма компенсации не может составлять более 10% от цены автомобиля. Стоит отметить, что тариф на полис определяет страховая компания. В акции участвуют «ВСК», «Согласие», СК «Европлан».

Акция распространяется на новые автомобили УАЗ Патриот и УАЗ Хантер, приобретаемые на условиях договора финансовой аренды: аванс 25%, срок лизинга от 48 до 60 месяцев, с аннуитетными (равными) платежами. Исключение составляют автомобили, связанные с повышенным риском: такси, автомобили для тест-драйвов и проката.