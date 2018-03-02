Цены тают, спецпредложения на ŠKODA продлевают
16

Цены тают, спецпредложения на ŠKODA продлевают
Март 02 19:09 2018

В первый день весны ŠKODA AUTO Россия объявляет о продлении действия специальных предложений для своих клиентов.

Так, приобретая автомобиль чешского бренда в марте, клиенты могут сэкономить до 240 000 рублей (в зависимости от выбранной модели), а классический кредит и кредит SIMPLY CLEVER доступен со ставкой от 8,9%.

В этом месяце по-прежнему действуют государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и популярные программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо.

Окончание календарной зимы ŠKODA AUTO Россия отмечает специальными выгодными условиями, которые продолжают свое действие в марте. В этом месяце, приобретая ŠKODA OCTAVIA, можно сэкономить до 155 000 рублей, а для ŠKODA RAPID выгода может составить до 102 000 рублей. Модели ŠKODA SUPERB и ŠKODA YETI доступны для клиентов с выгодой до 225 000 рублей и 240 000 рублей соответственно.

На тему:
  Article "tagged" as:
Skodaавтокредитование
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новая философия дизайна Acura

Новая философия дизайна Acura 1

Когда премьера The Grand Tour – нового автомобильного шоу от создателей Top Gear?

Когда премьера The Grand Tour – нового автомобильного шоу от создателей Top Gear? 1

Porsche Cayenne подключается к розетке

Porsche Cayenne подключается к розетке 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.