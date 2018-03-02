Цены тают, спецпредложения на ŠKODA продлевают 16

В первый день весны ŠKODA AUTO Россия объявляет о продлении действия специальных предложений для своих клиентов.

Так, приобретая автомобиль чешского бренда в марте, клиенты могут сэкономить до 240 000 рублей (в зависимости от выбранной модели), а классический кредит и кредит SIMPLY CLEVER доступен со ставкой от 8,9%.

В этом месяце по-прежнему действуют государственные программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и популярные программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо.

Окончание календарной зимы ŠKODA AUTO Россия отмечает специальными выгодными условиями, которые продолжают свое действие в марте. В этом месяце, приобретая ŠKODA OCTAVIA, можно сэкономить до 155 000 рублей, а для ŠKODA RAPID выгода может составить до 102 000 рублей. Модели ŠKODA SUPERB и ŠKODA YETI доступны для клиентов с выгодой до 225 000 рублей и 240 000 рублей соответственно.