Власти США поддержат развитие автономного транспорта

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала руководящие принципы для внедрения автономного транспорта, названные AV 4.0

Документ, суммирующий рекомендации 38 департаментов и ​​агентств на 51 странице, обещает «гибкую, технологически нейтральную политику, которая позволит общественности, а не федеральному правительству или иностранным правительствам, выбирать наиболее экономически эффективные решения в области транспорта и мобильности». Говоря проще, у производителей будет больше свободы в этой области, гайки закручивать никто не намерен – информирует Драйв.

Основные направления для беспилотников власти США очертили в документах Automated Driving Systems 2.0: A Vision for Safety (2017) и Automated Vehicles 3.0 (2018), положения которых и развивает новая стратегия 4.0. Большое внимание тут уделено связи машин с инфраструктурой и друг другом при соблюдении кибербезопасности и конфиденциальности (защиты частных данных).

Разумеется, безопасность автономных машин названа приоритетом. В этой части свои рекомендации сформулировал Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Он, к слову, обвинил водителя-испытателя в гибели пешехода под колёсами тестового беспилотника Убера в марте 2018 года. Ведь именно проверка электроники и была задачей тех тестов, и в случае её сбоя водитель должен был принять меры для предотвращения столкновения или наезда. Среди направлений, которые должны поспособствовать переходу к массовому автономному транспорту, названы также передовые методы производства и поддержка соответствующего образования (математика, программирование, инжиниринг, другие науки).

В ряде городов Америки уже действуют парки беспилотных машин, в том числе перевозящие обычных пассажиров (последний пример — сервис Мерседеса в Сан-Хосе). И всё же власти страны полагают, что для ещё большего распространения такого транспорта сделано недостаточно.

Администрация Трампа намерена устранить барьеры, препятствующие автономным машинам. Технический консультант Белого дома Майкл Крациос заявил, что выработанные принципы «помогут создать благоприятную среду для инноваторов, для продвижения безопасных технологий автономного движения». О необходимости правительственной поддержки инноваций не в ущерб безопасности заявила и министр транспорта США Элейн Чао, а также о том, что потенциально беспилотники приведут к сокращению числа смертей на дорогах. Ради этой цели в Штатах постепенно будут изменены и дополнены различные нормативы. И как следствие этих мер правительство ждёт повышения эффективности транспорта в целом.