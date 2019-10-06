Что думают об эволюции общественного и личного транспорта руководители крупнейших автомобильных компаний

Полный отказ от двигателей внутреннего сгорания, развитие каршеринга, машины-беспилотники — о таких путях эволюции общественного и личного транспорта мы слышим все чаще и чаще. А что по этому поводу думают в руководстве крупнейших автомобильных компаний – исследовали в ПМ.

Все рассудят гонки

Многим известно, что Toyota одной из первых в мире сделала ставку на «чистые» автомобили. Гибридный Prius дебютировал еще в сентябре 1997 года, а сегодня продают уже четвертое поколение этой модели. В 2014 году японцы вывели на местный рынок седан Mirai c силовой установкой, работающей на водороде. По словам главы отдела разработок и инжиниринга Сейго Кузумаки, к 2030 году у компании должны появиться твердотельные батареи, которые будут не только эффективнее, но и дешевле нынешних, что станет переломным моментом в массовом производстве электромобилей. Что касается традиционных ДВС, то полный отказ от их выпуска ожидается к 2050 году. Причем речь идет об автомобильной промышленности в целом.

Электроэнергия для двигателей Mirai вырабатывается в результате реакции взаимодействия водорода и кислорода без процесса горения. Максимальный КПД такой силовой установки 83%, то есть почти в три раза больше, чем у современного бензинового ДВС

При этом взгляды на скорое развитие систем автономного движения у японских боссов достаточно аккуратные. Toyota инвестировала 5 млн долл. в строительство полигона для испытаний автомобилей-беспилотников и разрабатывает технологии использования искусственного интеллекта: эти системы теоретически способны осуществлять самостоятельное вождение, однако остаются ассистентами водителя. В одном из своих выступлений глава компании Акио Tойода заявил, что полностью поверит в будущее машин-роботов только после того, как те начнут побеждать людей в гонках.

Не все сразу

По мнению возглавлявшего с 2006 по 2019 год концерн Daimler AG Дитера Цетше, перемены, которые произойдут в автомобильной промышленности в ближайшие десять лет, окажутся более существенными, чем за всю ее предыдущую историю. Машины будущего начнут работать на электричестве — без всяких вредных выбросов. Транспортные средства станут частью интернета вещей, а искусственный интеллект и способность анализировать огромные базы данных позволят им работать наиболее эффективно. В частности, «умные» автомобили будут заранее знать, в какой точке мегаполиса появится наибольший спрос, и самостоятельно двинутся туда, чтобы как можно быстрее удовлетворить потребности клиентов. При нынешнем количестве транспортных средств на улицах роботы-такси смогли бы перевозить в два раза больше пассажиров, чем машины, управляемые людьми.

Цетше также убежден, что пока рано списывать со счетов автомобили с двигателями внутреннего сгорания без функций самостоятельного вождения. Потому что потребности и возможности людей на земном шаре очень разные, и то, что актуально в Берлине, вовсе непригодно для Найроби или сельской местности США.

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Традиции рулят

Глава General Motors Мэри Барра не думает, что из-за широкого распространения машин-беспилотников люди перестанут покупать автомобили в личное пользование. По ее мнению, традиционная модель собственности будет доминировать еще довольно долго, так как за пределами Соединенных Штатов есть немало рынков, где никакой общественный транспорт все еще не может предоставить человеку мобильность и полную свободу перемещений. Не сильно пугают Барру и прогнозы аналитиков, предвещающих сокращение спроса на автомобили в целом из-за того, что потребители пересядут на такси или каршеринг. Оптимизм топ-менеджера GM базируется на том, что из-за интенсивной эксплуатации беспилотников в условиях совместного использования потребуется их более частое обновление. Кроме того, быстрое развитие автомобильных технологий будет подталкивать клиентов к покупке актуальных моделей.

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Видеть всю картину

Главный исполнительный директор Jaguar Land Rover Ральф Спет весьма прагматичен и осторожен в своих оценках будущего. Руководитель британской компании считает, что электрические автомобили — это правильный путь, тем не менее большой вес, ограниченная емкость и длительное время зарядки батарей до сих пор остаются проблемой. Другие немаловажные аспекты, тормозящие развитие электромобильности, — отсутствие развитой зарядной инфраструктуры и общепринятых стандартов. А вот дизели, по мнению Спета, еще поживут. В своем интервью канадскому изданию The Star Ральф сказал буквально следующее: «Хочу подчеркнуть, что современный дизель — очень хороший двигатель, ничего сопоставимого с ним на данный момент нет. А чтобы изобретать что-то принципиально новое и двигаться в ином направлении, мы должны видеть полную картину».

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Под землю

Пожалуй, самые смелые и объемные картинки нашего мобильного будущего нарисовал харизматичный Илон Маск. Решение транспортных проблем в мегаполисах, снижение аварийности, удешевление перевозок — всему этому должны поспособствовать общественные автомобили-беспилотники. Впрочем, в этой мысли Илон не оригинален. Однако гендиректор космической корпорации SpaceX и создатель компании Tesla смотрит дальше. По его мнению, развитие каршеринга поможет разгрузить города от трафика лишь на какое-то время. Почему? Потому что такая услуга будет дешевле платы за автобус, а следовательно, парк беспилотников будет постоянно расти и снова создавать пробки. Получается, с чем боролись, на то и напоролись.

Но если тесно на земле, можно подняться наверх или спуститься вниз. Первая, весьма излюбленная писателями-фантастами идея Маску не очень нравится. Да, в воздухе много места, но рой закрывающих небо летающих объектов будет создавать людям определенный дискомфорт повышенным шумом и генерируемыми ветрами. Что касается предложенного американцем в 2013 году проекта высокоскоростного поезда Hyperloop, передвигающегося по установленному на опорах вакуумному трубопроводу, то он предназначен для перемещения пассажиров на дальние расстояния.

Для объезда же городских пробок Маск рекомендует рыть тоннели. Попасть в них автомобили смогут прямо с места парковки на лифте со специальной платформой, которая, оказавшись в подземной трубе, сможет развить скорость до 200 км/ч. Таким образом можно будет пересечь многомиллионный мегаполис за 5 мин. Сами тоннели планируется делать уже, чем для метрополитена, к тому же в них не будет перекрестков. Только два этих фактора позволят существенно снизить расходы на постройку.

Главная задача транспортных систем будущего — экология, скорость и максимальная безопасность

Из возможных источников энергии будущего Илон видит огромные перспективы использования солнечного тепла и света. По его мнению, электричества, вырабатываемого батареями на крышах домов, вполне должно хватать для внутреннего потребления и для зарядки семейных автомобилей. Да, стоит такая кровля дороже обычной, но с учетом отсутствия платы за энергию окупится уже через два десятка лет. Скажете, утопия? Но чем прогресс не шутит. В вымыслы Жюля Верна тоже никто не верил, а в этом году мир отметил уже 50-летие со дня высадки человека на Луну.