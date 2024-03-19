Uber выплатит $178 млн в рамках урегулирования коллективного иска такси в Австралии Uber Австралия / Gettyimages

Компания Uber согласилась выплатить сумму в 271,8 миллиона австралийских долларов (эквивалентно 178 миллионам долларов США) для урегулирования иска, поданного австралийскими операторами такси и водителями, которые утверждают, что понесли убытки после появления компании на рынке страны.

Это урегулирование, как сообщается в заявлении юридической фирмы Maurice Blackburn Lawyers, является пятым по величине в Австралии. Коллективный иск был подан в 2019 году в Верховный суд штата Виктория от имени более 8000 владельцев такси, водителей и прокатных автомобилей, обвиняющих Uber в нарушении законов, касающихся лицензирования такси и аренды автомобилей.

Истцы утверждали, что появление Uber на рынке в 2012 году привело к убыткам для лицензированных таксистов, разрушив рыночную стоимость их лицензий, за которые они заплатили. В свою очередь, Uber заявил, что никогда не действовал сознательно вопреки закону.

«Uber боролась зубами и когтями на каждом этапе этого процесса», – отметил директор Мориса Блэкберна, Майкл Донелли, в своем заявлении.

«После многих лет игнорирования необходимости сделать правильные шаги по отношению к тем, кто, по нашему мнению, причинил вред, Uber наконец-то признал факт», – заявил представитель компании.

Он отметил, что с 2018 года компания активно участвует в схемах компенсации такси на уровне штата, и с предлагаемым сегодня урегулированием они окончательно решили проблемы прошлого.

Представитель Uber не раскрыл детали предлагаемого урегулирования.

Бывший законодатель и таксист Род Бартон, один из участников коллективного иска, заявил, что это урегулирование лишь подтверждает его уверенность в том, что Uber долгое время сознательно нарушал правила лицензирования такси в стране.

«Они хорошо знали, что их водители и транспортные средства должны были быть полностью лицензированы», – отметил Бартон в интервью Австралийской вещательной корпорации. «Они решили игнорировать это требование и совершили много действий, которые дали им коммерческое преимущество перед индустрией такси, которая придерживалась установленных правил».

Закон был изменен в 2015 году, позволяя Uber работать без обязательных лицензий такси, в то время как правительства штатов разработали схемы компенсации для водителей такси и владельцев лицензий.