Как расшифровать VIN-код автомобиля

Для чего нужен VIN-код автомобиля и что влечет за собой незаконное действие с ним?

VIN или Vehicle Identification Number, идентификационный номер автомобиля – это комбинация цифр и латинских букв, которая содержит важнейшую зашифрованную информацию каждого автомобиле. Как расшифровать VIN и для чего он нужен?

Для начала немного истории. Заокеанские автопроизводители начали вводить VIN-коды на машинах и запасных частях еще в середине пятидесятых годов. Интересно, что в те времена комбинация цифр и букв не имела единого стандарта и отличалась в зависимости от производителя. В начале восьмидесятых годов Национальная ассоциация безопасности движения ввела общие требования и упорядочила идентификационные номера транспортных средств, которые обозначают ряд обязательных сведений.

Что такое VIN

VIN-номер – это важнейшая комбинация символов, соответствующая рекомендациям ISO (International Standard Organization, Международная организация по стандартизации) о производителе транспортного средства, дате выпуска, техническом оснащении, комплектации и других нюансах.

Фактически этот код является своего рода ДНК автомобиля. VIN должен был быть стандартизирован и состоять из 17 символов, но только из арабских цифр и заглавных букв латинского алфавита: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 и A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, за исключением I,O,Q.

Где находится VIN

Прежде чем мы перейдем к расшифровке, следует сказать о том, где автопроизводители размещают таблички с идентификационным транспортного средства.

Они могут находиться под капотом, под лобовым стеклом в специальном окошке, а также на передней левой стойке кузова, под обшивкой пола и на раме.

Для чего нужен VIN

С помощью цифр и букв, которые непосвященному покажутся хаотичным набором, можно узнать: страну изготовителя, дату производства, тип двигателя и кузова, комплектацию и характеристики транспортного средства. Учитывая, что Vehicle Identification Number является важнейшим и уникальным для каждой машины, а различные ведомства вносят его базы данных, с его помощью можно узнать о продажах экземпляра, был ли он в авариях и другие очень важные для дальнейшей эксплуатации сведения.

Как расшифровать VIN

Идентификационный номер транспортного средства состоит из трех частей. Первая содержит информацию о географическом регионе происхождения машины и состоит из трех символов. Это так называемый «Всемирный код изготовителя» (World Manufacturer Identifier, WMI), который “присуждается” американским Обществом автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE).

Первая цифра – прямой намек на регион производства. Если вы видите цифры от 1 до 5, то автомобиль выпущен в Северной Америке, символы от 6 до 7 указывают на страны Океании, 8,9 и 0 – на Южную Америку. Для транспортных средств, выпущенных на территории используются буквы от S до Z, техника родом из Азии идентифицируется литерами от J до R, а машины из Африки имеют буквы от A до H. Что касается российских нормативов, то у нас в ходу индексы X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X0, а также Z7, Z8, Z9, Z0. При этом для марок, начавших свою деятельность еще в советские годы, действует старая маркировка. Например, в случае с АВТОВАЗом это XTA, у УАЗа — XTT.

Вторая часть Vehicle Identification Number называется Vehicle Descriptor Section (VDS), то есть это описательная часть. Она состоит из шести символов, которые указывают на модель транспортного средства, тип кузова, тип двигателя, расположение рулевого колеса, тип коробки передач и привода, а также другие характеристики. Иногда производители следуют правилам кодирования условно – предоставляют не все шесть символов, а четыре или пять, заполняя “пробелы” нулями в самом конце VDS.

Наконец, третья часть Vehicle Identification Number – Vehicle Indicator Section (VIS) или индикаторная. В ней содержатся восемь символов (последние четыре обязательно должны быть цифрами) и нужна она для того, чтобы дифференцировать один автомобиль от другого, если совпадает марка и модель. Благодаря этой части можно узнать год выпуска транспортного средства, модельный год и информацию о сборочном предприятии. Кстати, о модельном годе. Символ, обозначающий его – это десятый знак в VIN-коде или первый знак в части VIS. С 1971 по 1979 год модельный год был привязан к цифрам от 1 до 9. С 1980 по 2000 год в ходу были литеры от A до Y. С 2001 года в строй вновь вернулись цифры, а в 2010-м эстафету у них перехватили буквы.

Как проверить VIN

В настоящее время существуют различные сервисы, предоставляющие как юридическую, так и техническую информацию об автомобиле по идентификационному номеру. Кроме того, некоторые онлайн-площадки, на которых размещаются объявления о продаже машин, предоставляют информацию на основе Vehicle Identification Number – например, сколько владельцев было у транспортного средства, соответствуют ли характеристики заявленным и имеются ли ограничения регистрационных действий.

Кроме того, очень важно, чтобы табличка с VIN была целой и не перебитой. Такие признаки как сварные швы на маркировочной табличке, не четко написанные символы, различия лакокрасочного покрытия таблички и прилегающих поверхностей, следы обработки поверхности (например, шлифовки) – повод крепко задуматься о целесообразности покупки автомобиля.Кроме того, VIN не должен быть поврежден или уничтожен коррозией.

Наказание за незаконные действия с VIN

В заключение напомним статью 326 Уголовного кодекса РФ “Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства”.



Подделка или уничтожение идентификационного номера, номера кузова, шасси, двигателя, а также подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации или сбыта транспортного средства, использование заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях совершения преступления либо облегчения его совершения или сокрытия, а равно сбыт транспортного средства с заведомо поддельным идентификационным номером, номером кузова, шасси, двигателя или с заведомо поддельным государственным регистрационным знаком либо сбыт кузова, шасси, двигателя с заведомо поддельным номером — наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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