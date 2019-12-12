Две впечатляющие премьеры от Škoda: Škoda Karoq и новый Škoda Rapid

Премьера от ŠKODA на российском рынке: сегодня состоялась презентация долгожданного компактного SUV ŠKODA KAROQ

Кроме того, состоялась мировая премьера нового ŠKODA RAPID

Новинки были представлены в самом большом планетарии Европы в формате уникального мультимедийного шоу

ŠKODA KAROQ также был представлен публике в рамках ледово-акробатического шоу Cirque du Soleil «Crystal»

В Санкт-Петербурге ŠKODA AUTO Россия представила публике две долгожданные новинки: KAROQ и RAPID. Эффектный дебют отражает эмоциональный характер автомобилей марки ŠKODA с экспрессивным дизайном и новыми технологиями

«Мы представили две знаковые модели, на которые делаем большую ставку на российском рынке, – отмечает Ян Прохазка, Руководитель марки ŠKODA в России. – Модели полностью отвечают интересам наших клиентов. Так, новый RAPID – бестселлер марки – стал еще более технологичным и современным, сохранив свое привлекательное ценовое позиционирование. А компактный городской кроссовер KAROQ расширяет наше предложение в востребованном сегменте SUV, предлагая высокий уровень оснащения и впечатляющую вместительность. Сегодняшние новинки подтверждают: для каждой семьи есть своя ŠKODA».

В декабре чешский автопроизводитель впервые в России представил долгожданный ŠKODA KAROQ, тем самым расширив модельный ряд в самом востребованном на российском рынке сегменте SUV, а также новый ŠKODA RAPID, отличающийся выразительным дизайном и современными технологиями.

Премьера моделей состоялась в формате уникального яркого мультимедийного шоу в самом большом планетарии Европы, в Санкт-Петербурге. Презентация новых моделей ŠKODA в формате 360 имела поистине космический масштаб: так, для полной засветки купола было задействовано 39 проекторов, а для создания эффекта погружения в космос использовались съемки NASA, светодиодные экраны 9-метровой длины, лазеры и другое новейшее световое оборудование. Более того, специально для мероприятия было написано несколько музыкальных композиций.

В дополнение к этому, ŠKODA KAROQ был представлен широкой публике в рамках нового шоу всемирно известного Cirque du Soleil, и это не случайно: компании объединяет близкая идеология, основанная на стремлении к совершенству, использовании передовых технологий и желании вдохновлять людей и делать каждое мгновение жизни запоминающимся. Чешская марка является официальным партнером Cirque du Soleil с 2017 года.

ŠKODA KAROQ: компактный SUV с современным дизайном

Самой долгожданной премьерой на статической презентации в культурной столице стал привлекательный и практичный ŠKODA KAROQ, уже завоевавший популярность в Европе. Компактный SUV отличается характерным для новых автомобилей чешского бренда выразительным дизайном, впечатляющей вместительностью и современными системами помощи водителю. Эта модель идеально подходит как для повседневной эксплуатации в условиях города, так и для загородных поездок, полностью отвечая запросам современных людей с динамичным образом жизни.

Ян Прохазка: «Несколько лет назад мы приняли новый вектор развития и объявили об экспансии в сегменте SUV. Мы увидели здесь большой потенциал, и этот подход себя оправдал, особенно в России. Так, два года назад дебютировал первый семейный внедорожник ŠKODA KODIAQ, быстро завоевавший сердца российских покупателей. Сегодня мы выводим нового игрока на арену и делаем еще один уверенный шаг в покорении сегмента SUV».

Жесткая конструкция кузова KAROQ формирует идеальную основу для маневренности и безопасности. Салон автомобиля предлагает много пространства для размещения пассажиров и имеет один из самых объемных багажников в классе – c учетом запасного колеса его объем составляет от 500 л до 1 609 л. Электрический привод задней двери обеспечивает одновременно комфорт и многофункциональность.

В широкий список передовых технологий KAROQ входят электромеханический стояночный тормоз, подогрев передних и задних сидений, обогрев рулевого колеса и система Climatronic с функцией Air Care для очистки поступающего в салон воздуха.

На момент старта продаж в первом квартале 2020 года ŠKODA KAROQ будет доступен в двух комплектациях – Ambition и Style. Начальная цена для версии Ambition 1.4 TSI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач составит 1.515.000 рублей.

Базовая комплектация Active, версия 1.6 MPI с механической и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также версия 1.4 TSI с полным приводом и коробкой передач DSG будут доступны позднее.

В стандартное оснащение комплектации Ambition, среди прочего, уже входят легкосплавные 16-дюймовые диски Castor, противотуманные фары, полностью светодиодные задние фонари с анимированной функцией Coming Home/Leaving Home, ассистент подъема в гору, датчик дождя/света, а также задние датчики парковки и круиз-контроль с ограничителем скорости. Интерьер KAROQ в комплектации Ambition впечатляет хромированными деталями и стильными декоративными вставками. В неё также входят многофункциональное кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном, двузонный климат-контроль Climatronic, передние сиденья с подогревом и центральный подлокотник. Современная информационно-развлекательная система Swing с цветным сенсорным дисплеем диагональю 6,5 дюйма имеет восемь динамиков, разъемы USB и SD, канал Bluetooth и микрофон для разговоров по телефону в режиме громкой связи.

Новый RAPID: сбалансированное сочетание функциональности и эмоций

Сюрпризом на мероприятии в Санкт-Петербурге стала презентация принципиально нового ŠKODA RAPID. Модель сохранила практичный и функциональный кузов лифтбек, при этом получив более современный дизайн и новые технологии.

Ярко выраженную индивидуальность облику RAPID придает новая передняя часть автомобиля. Резко очерченные грани, ниспадающая линия капота, фары стреловидной формы со встроенными светодиодами и шестиугольная решетка радиатора формируют современный образ популярной модели. Задняя часть автомобиля также претерпела существенные изменения. Так, теперь RAPID сзади выделяют эффектные зауженные L-образные фонари в кристаллическом дизайне, который напоминает о традициях производства знаменитого богемского хрусталя, отсылая к богатому историческому наследию марки. Также важной отличительной чертой RAPID является надпись ŠKODA на крышке багажника, она отражает новый язык дизайна чешского бренда.

Интерьер нового RAPID производит не менее яркое впечатление. Это первая модель ŠKODA в России с новым дизайном интерьера лифтбэков. В салоне с первого взгляда обращают на себя внимание новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы. Он расположен непосредственно в поле зрения водителя, чтобы ничто не отвлекало его от управления автомобилем. Кроме того, RAPID является первой моделью ŠKODA в России, для которой доступно 2-спицевое рулевое колесо с обогревом. В сочетании с обогревом лобового стекла эксплуатация модели становится особенно приятной и удобной в зимних условиях.

Передовые технологии нового RAPID обеспечивают исключительный уровень комфорта и безопасности. Среди них, к примеру, система контроля дистанции спереди Front Assist и датчики парковки в переднем и заднем бамперах.

Новинка будет производиться на заводе ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус в Калуге. Она появится у российских дилеров ŠKODA в первом квартале 2020 года. Версия ŠKODA RAPID 1.6 MPI 5-МКПП в комплектации Active с кондиционером будет предлагаться по цене 829.000 рублей.