«Little Big Racing – 100 Years Of Fans»: старт второго сезона

«Little Big Racing – 100 Years Of Fans»: старт второго сезона
Январь 29 14:03 2019

«Little Big Racing – 100 YEARS OF FANS»: старт второго сезона, посвященного 100-летнему юбилею Citroën

В гламурной атмосфере Монте-Карло мы видим кабриолет SM, стоящий на краю утеса. Пара любуется великолепным видом на город и море, залитые солнечным светом. Картину дополняет фоновая музыка в стиле джаз. И вдруг, мы слышим обратный отсчет: «Три, два, один!» Начинается гонка, и C3 WRC врывается в романтичный пейзаж – место проведения 87- го Ралли Монте-Карло!CITROEN_LITTLE_BIG_RACING_100_YEARS_OF_FANS_MONTE_CARLOМы возвращаемся ко второму сезону «Little Big Racing», который в этом году носит название «Little Big Racing – 100 YEARS OF FANS» («100-летие фанатов Little Big Racing»). Эта серия коротких видеороликов позволяет интернет-пользователям погрузиться в атмосферу гонок. В них миниатюрный Citroën C3 WRC снят на самых престижных специальных этапах каждого из 14 туров Чемпионата мира по ралли (WRC) 2019 В этом году зрители, присутствующие на ралли, также станут частью сюжета: таким образом бренд отдает дань истории и традициям страны, где проходит данный этап чемпионата. CITROEN_LITTLE_BIG_RACING_100_YEARS_OF_FANS_MONTE_CARLOВо 2-м сезоне «Little Big Racing» миниатюрная модель C3 WRC приобрела униформу 2019 года, представленную несколько дней назад и созданную в честь 100-летнего юбилея бренда. В честь этого события в каждом эпизоде демонстрируется один из легендарных автомобилей, вошедших в историю бренда. Сценарий воплощает дух Citroën, объединяя смелость, сюрпризы и юмор! В конце видеоролика, каждый исторический автомобиль также облачается в новую униформу, вместе со своим пилотом.

Все эпизоды «Little Big Racing» отражают реальные условия гонки: учитываются местонахождение конкретного этапа WRC, а также такие особенности, как погода и природа.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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