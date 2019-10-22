Главред «Эха Петербурга» стал жертвой бригады мошенников, которая устраивает постановочные трюки с якобы поврежденными часами топ-уровня

Бригада мошенников, набившая руку на постановочных трюках с якобы поврежденными часами топ-уровня, начала вновь работать в центре Петербурга

Полиция уже зафиксировала эпизод – потерпевшим оказался известный журналист. Прохвосты вынудили его отдать серьезную сумму. В Управлении уголовного розыска говорят, что оперативники поднимают записи с камер видеонаблюдения.

По информации «Фонтанки», утром 20 октября в полицию Адмиралтейского района обратился главный редактор радиостанции «Эхо Петербурга» Виталий Дымарский. Он сообщил, что в четверг, 17 октября, около полудня на Галерной улице, когда он припарковал свой «Фольксваген Туарег», к нему резко подъехала автомашина, откуда вышел на вид достаточно нервный мужчина. Незнакомец сообщил, что недалеко от места разговора Дымарский сбил человека и скрылся. К этому моменту из автомашины вышел еще один человек, лет сорока, и представился как раз пострадавшим. Он не только держался за руку, всячески показывая на травму, но и продемонстрировал швейцарские часы «Патек Филипп». Циферблат на них был разбит.

Дальше завязался типичный в таких схемах разговор, мол, дело не только в том, что надо срочно вызвать полицию и оформлять нарушение, но еще и оплачивать ремонт столь дорогого аксессуара.

По данным «Фонтанки», неизвестные назвали сумму ущерба – 3 миллиона 100 тысяч рублей. Далее они вместе доехали до места жительства Виталия Дымарского на Петроградской стороне. Причем один из них постоянно контролировал Дымарского, сев к нему на пассажирское сиденье. Журналист отдал очень приличную сумму.

Напомним, что это так называемые «подставщики». Их метод прост: они подлавливают водителей машин, когда их автомобили двигаются с небольшой скоростью. Как правило, на поворотах. Один из них задевает рукой капот, после чего делает вид, что его сбили, и падает. Порой трюк не получается, водитель их не замечает и проезжает дальше. Тогда они и догоняют его, предъявляя заранее сломанные часы на вид предельно дорогих моделей, а в реалиях – турецкие подделки. Расчет идет на риск лишиться прав, на заявленный статус такого пострадавшего и, соответственно, его связи.

Сам Виталий Дымарский относится к тому, что случилось, предсказуемо смущенно. «Я выгляжу как полный простофиля. Но они разыграли сцену как по нотам и буквально заставили меня поверить, что я совершил что-то очень нехорошее. Настоящие артисты, – рассказал Виталий Дымарский репортеру «Фонтанки».

В Управлении уголовного розыска Петербурга «Фонтанке» пояснили, что оперативники «мошеннического» отдела уже собирают записи с камер наблюдения.

«Надеемся, что отследим», – прокомментировали нам в ГУ МВД.

Также Фонтанке» стало известно, что это работа одной из бригад, специализирующихся именно на таких мошенничествах. Они недавно прибыли в город на гастроли. Как ранее сообщала «Фонтанка», предыдущий десант таких же аферистов высаживался в Петербурге летом 2015 года. Но тогда они требовали оплатить часы самого Кадырова.