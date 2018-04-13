Разработчика «Платона» арестовали на два месяца 31

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца — до 10 июня — гендиректора компании «Национальные телематические системы» (НТС) Алексея Нащекина, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Нащекина меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 июня», — огласила решение судья Юлия Сафина.

Нащекин обвиняется в пособничестве преступлению (ч. 5 ст. 33 УК). По словам адвоката Нащекина, как пишут Ведомости, бизнесмену вменяют ущерб более чем на 1 млрд руб. С 2010 по 2013 г. он был вице-президентом «Ростелекома» и отвечал за разработку инфраструктуры электронного правительства и портала госуслуг.

НТС занимается разработкой интеллектуальных транспортных систем. В ноябре прошлого года Нащекин продал по 45% компании Игорю Ротенбергу и его партнеру по «Платону» Андрею Шипелову. У самого Нащекина осталась доля в размере 10%. Нащекин также участвовал в создании IT-инфраструктуры «Платона», проект реализовала компания «РТ-инвест транспортные системы», на 50% принадлежащая Игорю Ротенбергу.