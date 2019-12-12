Количество пользователей, взявших авто по подписке Hyundai Mobility, продолжает расти

Количество пользователей, взявших авто по подписке Hyundai Mobility, продолжает расти
Декабрь 12 15:11 2019
  • Число пользователей, взявших авто по подписке в приложении Hyundai Mobility, достигло 100 человек
  • Наибольшей популярностью пользуется Hyundai Santa Fe

Инновационный продукт компании «Хендэ Мотор СНГ» – приложение Hyundai Mobility по онлайн-подписке на авто – был запущен в середине октября 2019 года и продолжает набирать популярность: число людей, воспользовавшихся сервисом Hyundai Mobility, на настоящий момент достигло 100

Самой популярной моделью в приложении стал кроссовер Hyundai Santa Fe: его выбрало около половины всех «подписчиков». Не меньшей популярностью пользуется Hyundai Tucson  – около 30% пользователей. Более 90% пользователей онлайн-сервиса остановили свой выбор на годовом сроке подписки, остальные – взяли автомобили на меньший срок.

На данный момент в приложении доступна к выбору подписка Freedom (от 1 месяца до года). Позже появятся варианты почасовой и посуточной подписки (City и Country).

Подписка FreedomHyundai Mobility Подписка Freedom

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HyundaiMobility Lab
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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