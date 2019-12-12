Количество пользователей, взявших авто по подписке Hyundai Mobility, продолжает расти

Число пользователей, взявших авто по подписке в приложении Hyundai Mobility, достигло 100 человек

Наибольшей популярностью пользуется Hyundai Santa Fe

Инновационный продукт компании «Хендэ Мотор СНГ» – приложение Hyundai Mobility по онлайн-подписке на авто – был запущен в середине октября 2019 года и продолжает набирать популярность: число людей, воспользовавшихся сервисом Hyundai Mobility, на настоящий момент достигло 100

Самой популярной моделью в приложении стал кроссовер Hyundai Santa Fe: его выбрало около половины всех «подписчиков». Не меньшей популярностью пользуется Hyundai Tucson – около 30% пользователей. Более 90% пользователей онлайн-сервиса остановили свой выбор на годовом сроке подписки, остальные – взяли автомобили на меньший срок.

На данный момент в приложении доступна к выбору подписка Freedom (от 1 месяца до года). Позже появятся варианты почасовой и посуточной подписки (City и Country).

Подписка Freedom