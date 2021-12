Команда Lynk & Co Cyan Racing победила в чемпионате WTCR в Сочи

Команда Lynk & Co Cyan Racing и Ян Эрлаше одержали победу в международном чемпионате WTCR в Сочи

Команда Lynk & Co Cyan Racing одержала победу в международном чемпионате WTCR по кольцевым гонкам в классе «туринг» среди легковых автомобилей. Пилоты автомобилей бренда Lynk & Co, входящего в группу Geely Auto, стали бесспорными лидерами кузовных гонок, прошедших в минувшие выходные в Сочи.

Международный чемпионат WTCR (FIA World Touring Car Cup) берет начало с далекого 1993 года и считается третьим по значимости чемпионатом в мире после Formula-1 и WRC. В этом году за лидерство в гонке боролись 11 команд и 23 пилота. Команде Lyn k& Co / Cyan Racing удалось завоевать победу в чемпионате уже третий год подряд, на этот раз на 54 очка опередив ближайшего преследователя.

Ян Эрлаше в прошлом году стал самым молодым чемпионом мира по автомобильным гонкам в истории, а в этом году в возрасте 25 лет завоевал второй титул лидера подряд. «Я снова стал чемпионом мира, это потрясающе! Большое спасибо всем в Cyan Racing и Lynk & Co, я бы не смог добиться этого без них», – заявил после победной гонки Ян Эрлаше.

История Lynk & Co Cyan Racing началась в 1996 году с создания команды Flash Engineering, а спустя девять лет была сформирована команда Polestar Racing, переименованная в 2015 году в Polestar Cyan Racing. И в 2017 году чемпионом серии кольцевых гонок в классе «туринг» WTCC от Polestar Cyan Racing стал Тед Бьорк. Не менее знаковым оказался 2018 год, когда команда Cyan Racing открыла новую главу своей истории и последующего развития, приступив к подготовке новейшего автомобиля Lynk & Co 03. Гоночный автомобиль Lynk & Co 03 Cyan Concept был полностью готов в 2019 году, и команда в составе пилотов Теда Бьорка, Ивана Мюллера, Энди Приолья и Яна Эрлаше приняла участие в соревнованиях на четырех автомобилях Lynk & Co 03 TCR. Итогом стали первый титул чемпиона мира WTCR для китайского автопроизводителя и третий командный титул чемпиона мира подряд.

В 2020 году команда Lynk & Co Cyan Racing одержала абсолютную победу в командном зачете, а пилоты завоевали первое и второе места в личном зачете. Не стал исключением в череде побед и 2021 год. Своими достижениями команда обязана мастерству своих гонщиков, а также выносливости и надежности автомобилей Lynk & Co.

Lynk & Co – новый глобальный премиальный бренд, созданный совместно Geely Automobile и Volvo Cars. В октябре 2016 года бренд Lynk & Co был представлен в Берлине, а в ноябре 2017 года в Китае была запущена первая модель нового бренда – Lynk & Co 01.

С запуском Lynk & Co была впервые представлена новая бизнес-модель: общедоступный интерфейс программирования, персонализированные услуги, возможность их совместного использования и специализированный магазин умных приложений для автомобилей. Бренд успешно работает на основе революционной концепции «индивидуальный, открытый, подключенный», призванной бросить вызов рутине автомобильной индустрии. Продукты Lynk&Coпостроены на инновационных архитектурах SPA, CMAи BMAEvo.

За пять лет владельцами автомобилей Lynk & Co в Китае стали почти 600 000 человек. Бренд продолжит развивать свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке.