На третий этап СМП РСКГ в Смоленске едут только “взрослые”

Третий этап сезона-2019 Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) состоится на трассе Смоленское кольцо, и в этот раз гоночная программа будет состоять только из заездов “взрослых” классов.

Отстаивать честь команды “Академия ралли” на автодроме под Дорогобужем предстоит только Владимиру Череваню и Роману Голикову в категории Туринг-Лайт и Антону Бадоеву в Туринге.

Смоленская трасса по своему характеру – весьма пилотажная, но в то же время и требовательная к скоростным характеристикам машин. На ней есть как сложные связки поворотов, так и длинные прямые, так что к настройке автомобилей здесь нужно подходить очень тщательно, выискивая идеальный баланс.

К счастью, многолетний опыт Владимира Череваня в этом плане окажется на руку команде. В прошлые сезоны гонщик из Орла не единожды приезжал в Смоленске на подиум, так что все секреты этой трассы ему давно знакомы. Нет оснований сомневаться в успехе и в этом году. Владимир уверенно возглавляет личный зачет после двух этапов, ни разу не финишировав ниже второй позиции в четырех прошедших гонках. Лишних хлопот может добавить разве что значительный весовой гандикап на его Volkswagen Polo, который повысит расход резины – о Смоленском кольце Черевань отзывается как о трассе, довольно активно “съедающей” покрышки.

Его партнер по Туринг-Лайт Роман Голиков также начал сезон на высокой ноте: три подиума в четырех гонках и второе место в “абсолюте”. Автодром под Дорогобужем ему тоже хорошо знаком – в прошлые годы он демонстрировал на нем отличные результаты, включая подиум в Туринге в сезоне-2018. К смоленскому этапу московский пилот подходит с настроем как минимум на очередной призовой финиш, несмотря на то, что его белоснежный хэтчбек будет далеко не самым легким автомобилем в пелотоне.

Антон Бадоев в предстоящие выходные может рассчитывать на самые высокие достижения, ведь в прошлом году он едва не выиграл одну из гонок Туринга на Смоленском кольце, сражаясь с пилотами топ-команд, и в итоге заработал свой первый на тот момент подиум на машине международной категории TCR. В сезоне-2019 Антон уже успел подтвердить свой статус быстрого пилота, несмотря на ряд неудач и ошибок соперников, стоивших ему, вполне вероятно, большого количества очков. Хочется верить, что в этот раз ничто не помешает Бадоеву продемонстрировать свою скорость и взобраться на свой первый подиум в этом сезоне.