За прогрев мотора на стоянке в Австрии оштрафуют на 5 000 евро 71

В Австрии ввели штрафы для автолюбителей, которые при очистке авто от льда и снега не соблюдают правила экологической безопасности.

Если перед тем, как очистить свою машину, водитель не выключил двигатель, то ему грозит штраф в 5 000 евро. Об этом пишут в местной прессе. Такие жесткие меры власти объясняют желанием защиты окружающей среды. Отмечается, что наибольшее число выбросов вредных веществ происходит в атмосферу при разгоне авто, при движении с маленькой скоростью, На холостом ходу фиксируется самая большая доля выбросов загрязняющих веществ.

Для того, чтобы граждане не забывали соблюдать новые правила, владельцам парковок советовали укрепить специальные таблички, гласящие: «Глуши Мотор!». Авторы нововведений считают, что они призваны уменьшить уровень шума в мегаполисах. В Австрийском автоклубе, как пишет versiya.info , выразили поддержку инициативе и успокоили водителей тем, что при длительном прогреве изнашивается мотор и расходуется больше топлива. Для очистки машины от снега рекомендуется использовать пластиковые сребки и предназначенные для этого жидкости.