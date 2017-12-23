За прогрев мотора на стоянке в Австрии оштрафуют на 5 000 евро

Если перед тем, как очистить свою машину, водитель не выключил двигатель, то ему грозит штраф в 5 000 евро. Об этом пишут в местной прессе. Такие жесткие меры власти объясняют желанием защиты окружающей среды. Отмечается, что наибольшее число выбросов вредных веществ происходит в атмосферу при разгоне авто, при движении с маленькой скоростью, На холостом ходу фиксируется самая большая доля выбросов загрязняющих веществ.
Для того, чтобы граждане не забывали соблюдать новые правила, владельцам парковок советовали укрепить специальные таблички, гласящие: «Глуши Мотор!». Авторы нововведений считают, что они призваны уменьшить уровень шума в мегаполисах. В Австрийском автоклубе, как пишет versiya.info, выразили поддержку инициативе и успокоили водителей тем, что при длительном прогреве изнашивается мотор и расходуется больше топлива. Для очистки машины от снега рекомендуется использовать пластиковые сребки и предназначенные для этого жидкости.
C 2014 года www.amsrus.ru
Мне дела нет например
наши насмотрятся и их примеру последуют
идиоты
Нормально если там нет людей
Да и хрен с ими
Оказывается дураков и не только в нашей стане хватает. Как очистить стёкла без подогрева? Если начнёшь включать подогрев без двигателя – посадишь аккумулятор, а двигаться с замерзшими стёклами нельзя, дилемма невыполнимая
Ме стыдно, но я грею.
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