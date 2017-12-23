За прогрев мотора на стоянке в Австрии оштрафуют на 5 000 евро
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За прогрев мотора на стоянке в Австрии оштрафуют на 5 000 евро
Декабрь 23 14:07 2017

В Австрии ввели штрафы для автолюбителей, которые при очистке авто от льда и снега не соблюдают правила экологической безопасности.

Если перед тем, как очистить свою машину, водитель не выключил двигатель, то ему грозит штраф в 5 000 евро. Об этом пишут в местной прессе. Такие жесткие меры власти объясняют желанием защиты окружающей среды. Отмечается, что наибольшее число выбросов вредных веществ происходит в атмосферу при разгоне авто, при движении с маленькой скоростью, На холостом ходу фиксируется самая большая доля выбросов загрязняющих веществ.

Для того, чтобы граждане не забывали соблюдать новые правила, владельцам парковок советовали укрепить специальные таблички, гласящие: «Глуши Мотор!». Авторы нововведений считают, что они призваны уменьшить уровень шума в мегаполисах. В Австрийском автоклубе, как пишет versiya.info, выразили поддержку инициативе и успокоили водителей тем, что при длительном прогреве изнашивается мотор и расходуется больше топлива. Для очистки машины от снега рекомендуется использовать пластиковые сребки и предназначенные для этого жидкости.

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MotorАвстрияпрогрев автомобиляШтрафэкология
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AMSRUS
AMSRUS

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7 комментариев

  1. Андрей Шукленков
    Декабрь 23, 14:26 #1 Андрей Шукленков

    Мне дела нет например

  2. Vadim Stepanov
    Декабрь 23, 15:15 #2 Vadim Stepanov

    идиоты

  3. Igor Art
    Декабрь 23, 16:19 #3 Igor Art

    Нормально если там нет людей

  4. Dmitry Luk'yanchuk
    Декабрь 23, 18:47 #4 Dmitry Luk'yanchuk

    Да и хрен с ими

  5. Антон Воробьёв
    Декабрь 23, 19:16 #5 Антон Воробьёв

    Оказывается дураков и не только в нашей стане хватает. Как очистить стёкла без подогрева? Если начнёшь включать подогрев без двигателя – посадишь аккумулятор, а двигаться с замерзшими стёклами нельзя, дилемма невыполнимая

  6. Михаил Бем
    Декабрь 23, 19:30 #6 Михаил Бем

    Ме стыдно, но я грею.

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