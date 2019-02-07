Lexus анонсирует европейскую премьеру концепта LC Convertible на Женевском автосалоне

Новая модель будущего – Lexus LC Convertible будет представлена на Женевском аукционе

Lexus проведет на Женевском автосалоне 2019 года европейский показ новой модели, формирующей представление о том, как будет выглядеть дизайн бренда в будущем.

Новый концепт Lexus LC Convertible является ярким воплощением креативных амбиций бренда Lexus, видением того, как могла бы выглядеть версия с откидным верхом флагманского купе LC, неоднократно отмеченного наградами. Концептуальный автомобиль, представленный широкой публике в январе 2019 года на Северо-Американском международном автосалоне в Детройте, задает новое захватывающее направление развития модели LC, еще более усиливая смелость в дизайне, сделавшем это купе флагманской моделью Lexus.

Стенд Lexus №4211 расположится в зале №4. Виртуальная пресс-конференция будет доступна на индивидуальных планшетах по запросу в любое время в течение пресс-дней автосалона (5 и 6 марта). Представители СМИ могут подойти на стенд Lexus в любое удобное время и ознакомиться с информацией о новых продуктах и планах развития бренда.