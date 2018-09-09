Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП
Сентябрь 09 14:09 2018

Виновник ДТП, в котором погиб премьер министр Абхазии, был под наркотиками

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария, авария произошла примерно в 23:00 мск недалеко от милицейского поста Мюссера.

По словам пресс-секретаря, правительственный кортеж ехал из аэропорта Сочи в Абхазию.

«Автомобиль премьер-министра двигался в кортеже официальной делегации Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики»,— рассказала она.

Помощник генпрокурора республики Даур Амичба сообщил, что водитель и охранник премьера были доставлены в больницу, пишет источник.

«Состояние оценивается как тяжелое, но врачи заверили, что жить будут»,— уточнил он. По его словам, прокуратура уже возбудила уголовное дело, водитель автомобиля задержан.

Заместитель министра внутренних дел Казбек Махашев рассказал «Интерфаксу», что в крови водителя автомобиля, столкнувшегося с машиной премьер-министра, были обнаружены следы наркотиков.

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АбхазияГеннадий ГагулияДТП смертьпремьер-министр
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

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