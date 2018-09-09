Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в ДТП

Виновник ДТП, в котором погиб премьер министр Абхазии, был под наркотиками

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь правительства республики Диана Зантария, авария произошла примерно в 23:00 мск недалеко от милицейского поста Мюссера.

Первые видеокадры с места ДТП, в котором погиб Геннадий Гагулия. https://t.co/9G8vW6ZKvl — Sputnik Абхазия (@sputnikabkhazia) September 9, 2018

По словам пресс-секретаря, правительственный кортеж ехал из аэропорта Сочи в Абхазию.

«Автомобиль премьер-министра двигался в кортеже официальной делегации Абхазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Республики»,— рассказала она.

Помощник генпрокурора республики Даур Амичба сообщил, что водитель и охранник премьера были доставлены в больницу, пишет источник.

«Состояние оценивается как тяжелое, но врачи заверили, что жить будут»,— уточнил он. По его словам, прокуратура уже возбудила уголовное дело, водитель автомобиля задержан.

Появилась информация о состоянии водителя машины, столкнувшейся с автомобилем премьер-министра Абхазии. https://t.co/HtIRtVMj0D — Sputnik Абхазия (@sputnikabkhazia) September 8, 2018

Заместитель министра внутренних дел Казбек Махашев рассказал «Интерфаксу», что в крови водителя автомобиля, столкнувшегося с машиной премьер-министра, были обнаружены следы наркотиков.