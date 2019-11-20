Mercedes-Benz Marco Polo празднует 35-летний юбилей

35 лет назад имя венецианского путешественника дали компактным кемперам c трехлучевой звездой: в 1984 году первый Marco Polo отпраздновал свою мировую премьеру

Первый Marco Polo: путешественник в цвете «Багамовый бежевый»

Первый Marco Polo был создан на базе Mercedes-Benz 209 D – этот автомобиль обычно называют «Бременский фургон» (“Bremer Transporter”). Его отличали короткий капот и окраска в «Багамский бежевый», который в 1980-х считался особенно современным, так же как и его бежево-коричневый интерьер. Он был оснащен двигателем OM 617. Его пять цилиндров и 88 л.с. позволяли разогнаться до макс.120 км/ч и 172 Н·м крутящего момента – в то время такие показатели считались динамичными. При ширине 1,98 м и радиусе поворота 10,9 м первый Marco Polo был маневренным даже для центра города. Несмотря на свою компактную планировку он предлагал отличные условия для проживания: двуспальная кровать на высокой крыше, спальное место на скамье сзади, поворотные сиденья для водителя и переднего пассажира, а также мини-кухня с раковиной, двумя газовыми конфорками и холодильником. Холодильник мог работать от газа, бортовой электросети 12 В или от внешнего 220-вольтного источника.

Mercedes-Benz остается верным этой концепции автомобиля, используя стиль, комфорт, функциональность и динамику вплоть до сегодняшнего дня.

Более трех десятилетий Marco Polo: от «Бременского фургона» до V-Класса

Переоборудование фургонов Mercedes-Benz в модели Marco Polo осуществляется с 1984 г. компанией Westfalia, опытным кузовопроизводителем автодомов из Реда-Виденбрюк, Германия. С 2014 г. Marco Polo был доступен в его текущей версии на базе V-Класса. И только в этом году представлено обновление.

Специальная модель ArtVenture: с аквамариновыми элементами

Как следует из названия, специальная модель ArtVenture выпущена к 35-летнему юбилею Marco Polo и является особенно красочной – во многом такой же, как ее багамско-бежевый предок. Аквамариновая ткань складываемой крыши делают ArtVenture довольно заметным. Предусмотрены три гармоничных дополнительных декора для бортов автомобиля – все в матовом черном с аквамариновыми акцентами. ArtVenture также уделяет особое внимание комфорту. Одной из функциональных особенностей является отверстие спереди в ткани крыши.

Удовольствие от вождения обеспечивается благодаря динамичному и экономичному четырехцилиндровому дизельному двигателю OM 654, знакомому по современным серийным моделям семейства Marco Polo. OM 654 доступен в различных вариантах. В Marco Polo 300 d (расход в смешанном цикле: 6,1 л / 100 км, выбросы CO2 в смешанном цикле: 161 г / км) – это 239 л.с. и 500 Н·м крутящего момента, что позволяет ArtVenture развивать максимальную скорость 215 км/ч. Стоимость модели начинается от 44 590 евро (с НДС 19%).