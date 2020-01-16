Kia Telluride признан «Внедорожником 2020 года»

Модель, определившая новые стандарты на рынке полноразмерных внедорожников, удостоена одной из самых престижных наград в мире

Жюри конкурса «Автомобиль года в Северной Америке» высоко оценило самые разные достоинства KIA Telluride – дизайн, ходовые качества, техническую оснащенность, качество исполнения и ценовую доступность

KIA Telluride стал первым в мире кроссовером, который получил все три главные автомобильные награды в США

Полноразмерный внедорожник KIA Telluride стал лауреатом престижной награды «Автомобиль 2020 года в Северной Америке» (NACTOY, North American Car of the Year) в номинации «Внедорожник года» (Utility Vehicle of the YearTM)

Семиместный внедорожник Telluride, вышедший на североамериканский рынок в начале минувшего года, также уже успел стать обладателем ряда подобных регалий, однако именно победа в NACTOY является одним из наиболее престижных титулов в мире.

«Мы невероятно горды тем, что Telluride назван лучшим внедорожником года в Северной Америке, – комментирует награду генеральный директор Kia Motors North America Шон Юн (Sean Yoon). – Это звание стало подтверждением успеха многолетних усилий каждого из сотрудников KIA в создании таких автомобилей, которые были бы высоко оценены экспертами индустрии и желанны для покупателей. Победа в номинации «Внедорожник года» – титул, подтверждающий, что нашему бренду удалось окончательно закрепиться в элитном клубе ведущих мировых автопроизводителей».

Жюри конкурса присудило победу KIA Telluride после продолжавшегося несколько месяцев отбора, в основе которого лежали тест-драйвы и сравнения по множеству разнообразных критериев. Принципиальным фактором является доступность новой модели в дилерских центрах на дату объявления итогов конкурса. На полуфинальной стадии KIA Telluride противостояло 12 конкурирующих моделей, а в финальном «шорт-листе» категории «Внедорожники» было представлено 4 номинанта.

«KIA Telluride позволяет владельцу внедорожника смотреться солидно и стильно, при этом автомобиль отличается исключительно плавным ходом и роскошным интерьером. Фактически, это роскошный, премиальный автомобиль, который предлагается по цене обычного», – прокомментировал решение жюри представитель оргкомитета конкурса NACTOY Кирк Белл (Kirk Bell).

KIA Telluride стал первым в мире кроссовером, удостоенным «тройной короны» – трех самых престижных автомобильных наград в США. В конце 2019 года Telluride был назван лучшим внедорожником по версии изданий Motor Trend и Car & Driver.

В настоящее время Telluride сохраняет позиции одной из самых востребованных моделей бренда на североамериканском рынке. С момента начала продаж клиентам передано уже почти 60 000 внедорожников Telluride, но спрос по-прежнему продолжает опережать предложение. Автомобиль был разработан в США в соответствии с философией KIA о подготовке для каждого рынка максимально ориентированных на потребности и привычки местных автомобилистов моделей.