Продается 66 – летний пикап от Ford

По информации от CarsWeek, в Техасе ищут владельца для одного из самых впечатляющих экземпляров классического пикапа Ford F100, выпущенного в 1953 году

Несмотря на свой «почтенный» возраст автомобиль находится в идеальном состоянии. Пикап Ford F100 встал на конвейер в 1948 году, а через несколько лет, в 1953-м, американский автопроизводитель выпустил его обновленную версию.

Покупатели любили эту модель за универсальность, выносливость и комфорт. Такой пикап идеально справлялся с задачами как коммерческого транспорта, так личного авто для ежедневных поездок.

Один такой пикап как раз ищет нового владельца в городе Хьюстон штата Техас. Этот автомобиль ярко-красного цвета «Coral Flame» был выпущен в 1953 году. Все эти годы им владела только одна семья. Прежние владельцы готовы расстаться со своим авто за 59 500 долларов (чуть более 3,92 млн в переводе на наши деньги).

«Сообщается, что недавно этот пикап подвергся обстоятельной реставрации, после которой он обзавелся посвежевшим экстерьером и обновленным салоном».

Также мастера привели в идеальное состояние все детали авто, а все панели кузова выкрасили в оригинальный оттенок. Рядный шестицилиндровый мотор на 3,5 литра перебрали. Пару ему составляет трехступенчатая автоматическая КП. Интересно, что каждый этап трудоемкого восстановительного процесса был запечатлен на фото. По словам продавца, 66-летний пикап работает отменено. Так, «в строю» не только радио, но и штатный отопитель.