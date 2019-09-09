Продается 66 – летний пикап от Ford

Продается 66 – летний пикап от Ford
Сентябрь 09 21:01 2019

По информации от CarsWeek, в Техасе ищут владельца для одного из самых впечатляющих экземпляров классического пикапа Ford F100, выпущенного в 1953 году

Несмотря на свой «почтенный» возраст автомобиль находится в идеальном состоянии. Пикап Ford F100 встал на конвейер в 1948 году, а через несколько лет, в 1953-м, американский автопроизводитель выпустил его обновленную версию.

Покупатели любили эту модель за универсальность, выносливость и комфорт. Такой пикап идеально справлялся с задачами как коммерческого транспорта, так личного авто для ежедневных поездок.

классический пикап Ford F100

Ford F100.

Один такой пикап как раз ищет нового владельца в городе Хьюстон штата Техас. Этот автомобиль ярко-красного цвета «Coral Flame» был выпущен в 1953 году. Все эти годы им владела только одна семья. Прежние владельцы готовы расстаться со своим авто за 59 500 долларов (чуть более 3,92 млн в переводе на наши деньги).

классический пикап Ford F100

Ford F100.

«Сообщается, что недавно этот пикап подвергся обстоятельной реставрации, после которой он обзавелся посвежевшим экстерьером и обновленным салоном».

Также мастера привели в идеальное состояние все детали авто, а все панели кузова выкрасили в оригинальный оттенок. Рядный шестицилиндровый мотор на 3,5 литра перебрали. Пару ему составляет трехступенчатая автоматическая КП. Интересно, что каждый этап трудоемкого восстановительного процесса был запечатлен на фото. По словам продавца, 66-летний пикап работает отменено. Так, «в строю» не только радио, но и штатный отопитель.

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F100Ford
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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