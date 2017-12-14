Mercedes-Benz S-Class Coupe – цены обновлены

Сообщается, что за обновленный автомобиль потенциальному российскому покупателю придется отдать не менее 7,5 миллионов рублей. За эти деньги предлагается базовая версия авто, под капотом которой, как пишет goroday, установлен 3,0-литровый силовой агрегат, максимальная мощность которого составляет 367 лошадиных сил.
За версию с 469-сильным двигателем придется отдать 9,3 млн руб. Среди прочего в Россию привезут топовую версию модели S 65 Coupe, которая сможет похвастаться 630-сильным мотором. Данная версия будет стоить не мене 17,8 млн руб.
C 2014 года www.amsrus.ru
Only registered users can comment.