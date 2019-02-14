в Сочи водитель Мерседеса избил безногого мужчину

Автохам избил мужчину инвалида в Сочи

История вообще дикая. Сначала водила Мерса подрезал инвалида, потом понял, что у того был видеорегистратор, вернулся и начал отбирать его, распылив в машине безногого мужчины газовый балончик.

Аж через полчаса на место происшествия приехали менты. Они не стали вызывать скорую избитому инвалиду, зато поздоровались с водилой Мерса, который по словам очевидцев, был пьян. Разумеется, составлять протокол на него не стали.

У пострадавшего зафиксировали химический ожог глаз, следы от удушения, множественные гематомы, рассечение лобной части головы, сотрясение мозга и рассечение нижнего века левого глаза, впоследствии на которое наложили 9 швов.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что полиция возбудила против водилы Мерседеса два уголовных дела.

«В дежурную часть УВД по Сочи поступило сообщение о ДТП, на место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. В отношении 35-летнего мужчины составлен административный материал, а также возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений», — пояснил представитель ведомства.

В Следственном комитете заявили, что проверят действия сотрудников ДПС на месте аварии.

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