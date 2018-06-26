Открытие нового дилерского центра Foton в Тюмени 10

В Тюмени состоялось открытие нового дилерского центра Foton по продаже линейки коммерческих автомобилей Foton.

Торжественная церемония открытия дилерского центра Foton по продаже линейки коммерческого транспорта состоялась 20 июня 2018 года в г. Тюмень по адресу ул. Дамбовская, 10. Дилерский центр «Тюменнефтеспецтранс» стал уже вторым дилерским центром Foton в г. Тюмень.

На открытии дилерского центра присутствовал г-н Го Юнмин директор по развитию бизнеса компании-дистрибьютора китайской марки в России, ООО «Фотон-Мотор». Он отметил, что присутствие бренда Foton в Тюменской области является стратегически важным для компании.

В рамках деловой части мероприятия была представлена стратегия развития бизнеса грузовых автомобилей Foton в России в кратко- и среднесрочной перспективе, планы по развитию дилерской сети, информация по сервису, запчастям. Также состоялось выступление представителей финансовых партнеров марки в России и регионе.

Новый дилерский центр оформлен в соответствии с фирменными стандартами компании и готов обеспечить наивысший уровень качества обслуживания клиентов.