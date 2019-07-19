АвтоВАЗ объявил о розыгрыше Lada XRay Cross

Lada объявляет о старте акции «Жаркие дни Lada». С 25 по 31 июля 2019 года можно стать участником розыгрыша автомобиля Lada XRAY Cross с автоматической трансмиссией или одного из 2100 сертификатов номиналом 4000 рублей на товары и услуги дилерского центра Lada.

Розыгрыш автомобилей Lada XRAY Cross будет проводиться среди купивших новый автомобиль Lada в течение июля 2019 года. Кандидатом на обладание сертификатом на 4000 рублей можно стать, зарегистрировавшись на сайте lada.ru и посетив в дилерский центр Lada.

Победителей акции «Жаркие дни Lada» определит генератор случайных чисел, трансляция розыгрыша будет проведена в прямом эфире в группах Lada в соцсетях. Ежедневно, с 26 июля по 1 августа 2019 года, будет разыгрываться по одному автомобилю Lada XRAY Cross в новой модификации со 113-сильным двигателем и бесступенчатой автоматической трансмиссией и по 300 сертификатов (в соответствии с количеством дилерских центров) на услуги сервисного центра, аксессуары и дополнительное оборудование.

Напомним, что выпуск Lada XRAY Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией начался в июне, сейчас модель готовится к продажам. Бесступенчатая трансмиссия японской фирмы Jatco специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса, а ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в России. Аналогичные коробки передач уже доказали свою надежность и уже несколько лет применяются на ряде моделей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Подробную информацию о том, как стать участником акции «Жаркие дни Lada», можно узнать на сайте lada.ru и в дилерских центрах Марки.