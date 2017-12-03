Маленькая, да удаленькая 37

Подразделение Maruti Suzuki India Limited (MSIL), принадлежащее японскому автохолдингу Suzuki, продемонстрировало кросс-хэтчбек Celerio X.

Новый «проходимый» Maruti Suzuki Celerio X лежит на «тележке» стандартной модели Celerio, который был представлен в Индии этой осенью. Габаритные размеры кросс-хэтчбек следующие: длина на 20 мм больше, чем у хэтчбека Celerio и составляет 3 715 мм, показатели ширины — 1 635 мм (+35 мм), высоты — 1 565 мм (+5 мм). А вот расстояние между колесными осями и клиренс остались прежними — 2 425 и 120 мм.

Маленькая машина имеет уникальные «катки», черный пластиковый обвес, стильные ручки дверей и рейлинги на крыше. Кроме того, для кросс-хэтча будут предлагаться два новых оттенка кузова: ярко-оранжевый и коричневый, отмечает Авторамблер . Субкомпактную модель уже можно приобрести по минимальной цене от 457 226 рупий (415 тыс. руб.).

Салон машины получил вместо чёрного пластика — бежевый, а обивку кресел украсили яркими вставками.

Технические характеристики нового автомобиля не изменились. Субкомпактная модель оснащается 68-сильным движком объемом 1,0 литра, который работает с механической коробкой передач на 5 ступеней или роботом.