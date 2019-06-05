Электромобиль Volkswagen ID.R установил новый рекорд скорости на трассе Нюрбургринга

Volkswagen ID.R стал самым быстрым электромобилем на сложнейшей трассе в мире.

Volkswagen отмечает очередной успех на пути развития электрической мобильности: ID.R с двумя электродвигателями преодолел «Северную петлю» Нюрбургринга за 6 минут 5.336 секунды, став самым быстрым электромобилем в истории трассы. Французский гонщик Ромен Дюма (Romain Dumas) на 40.564 секунды улучшил предыдущий рекорд, установленный британцем Питером Дамбреком (Peter Dumbreck) в 2017 году. Развив среднюю скорость 206.96 км/ч, ID.R в очередной раз подтвердил отличные эксплуатационные характеристики электрического привода Volkswagen.

«“Северная петля” Нюрбургринга – не только самая сложная в мире гоночная трасса, но и идеальный полигон для тестирования серийных автомобилей, – отметил Герберт Дисс (Herbert Diess), председатель правления концерна Volkswagen. – И электромобиль ID.R показал лучшее время ее преодоления. Благодаря столь внушительному подтверждению выдающихся эксплуатационных характеристик можно говорить о том, что электроприводная технология Volkswagen одобрена Нюрбургрингом. Поздравляю сотрудников подразделения Volkswagen Motorsport и нашего пилота Ромена Дюма с третьим рекордом ID.R».

Всего за 12 месяцев команда Volkswagen Motorsport обеспечила ID.R три победных заезда. 24 июня 2018 года Ромен Дюма стал лучшим в гонке по подъему на холм Пайкс Пик, преодолев трассу за 7 минут 57.148 секунды. Через три недели состоялся Фестиваль скорости в Гудвуде, который принес очередную победу скорости в классе электромобилей – 43.86 секунды. И теперь поставлен рекорд на «Северной петле» Нюрбургринга.

«Первенство на “Северной петле” является для меня источником особой гордости, – отмечает Дюма. – С моей точки зрения, это лучшая, но при этом и самая сложная гоночная трасса в мире. Хочу поблагодарить сотрудников Volkswagen Motorsport, которые вновь отлично поработали. ID.R был идеально подготовлен к заезду по “Северной петле”».

Рекорд на данной трассе в очередной раз подтвердил выдающийся эксплуатационный потенциал электрических моделей марки Volkswagen.