Электромобиль Volkswagen ID.R установил новый рекорд скорости на трассе Нюрбургринга

Volkswagen отмечает очередной успех на пути развития электрической мобильности: ID.R с двумя электродвигателями преодолел «Северную петлю» Нюрбургринга за 6 минут 5.336 секунды, став самым быстрым электромобилем в истории трассы. Французский гонщик Ромен Дюма (Romain Dumas) на 40.564 секунды улучшил предыдущий рекорд, установленный британцем Питером Дамбреком (Peter Dumbreck) в 2017 году. Развив среднюю скорость 206.96 км/ч, ID.R в очередной раз подтвердил отличные эксплуатационные характеристики электрического привода Volkswagen.
«“Северная петля” Нюрбургринга – не только самая сложная в мире гоночная трасса, но и идеальный полигон для тестирования серийных автомобилей, – отметил Герберт Дисс (Herbert Diess), председатель правления концерна Volkswagen. – И электромобиль ID.R показал лучшее время ее преодоления. Благодаря столь внушительному подтверждению выдающихся эксплуатационных характеристик можно говорить о том, что электроприводная технология Volkswagen одобрена Нюрбургрингом. Поздравляю сотрудников подразделения Volkswagen Motorsport и нашего пилота Ромена Дюма с третьим рекордом ID.R».
Всего за 12 месяцев команда Volkswagen Motorsport обеспечила ID.R три победных заезда. 24 июня 2018 года Ромен Дюма стал лучшим в гонке по подъему на холм Пайкс Пик, преодолев трассу за 7 минут 57.148 секунды. Через три недели состоялся Фестиваль скорости в Гудвуде, который принес очередную победу скорости в классе электромобилей – 43.86 секунды. И теперь поставлен рекорд на «Северной петле» Нюрбургринга.
«Первенство на “Северной петле” является для меня источником особой гордости, – отмечает Дюма. – С моей точки зрения, это лучшая, но при этом и самая сложная гоночная трасса в мире. Хочу поблагодарить сотрудников Volkswagen Motorsport, которые вновь отлично поработали. ID.R был идеально подготовлен к заезду по “Северной петле”».
Рекорд на данной трассе в очередной раз подтвердил выдающийся эксплуатационный потенциал электрических моделей марки Volkswagen.
«Столь впечатляющий успех был бы невозможен без тщательной подготовительной работы наших инженеров, безупречного взаимодействия всей команды во время испытаний и, конечно же, идеальной техники Ромена Дюма», – отмечает Свен Смитс (Sven Smeets), директор подразделения Volkswagen Motorsport.
C 2014 года www.amsrus.ru